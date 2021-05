In vista della Maturità 2021 sono state siglate, grazie al protocollo di sicurezza degli Esami di Stato per la terza media e la quinta superiore, le misure da adottare per l’effettuazione degli esami in presenza in tutta sicurezza. Le disposizioni previste per il 2021 sono pressoché identiche a quelle dello scorso anno, anche se prevedono alcune modifiche indispensabili da conoscere. Ecco tutto quello che c’è da sapere e che vale sempre la pena ricordare quando c’è di mezzo la salute di alunni, docenti e personale scolastico.

Leggi: Elaborato maturità 2021, argomenti e scadenze

Maturità 2021, le misure dettate dal protocollo di sicurezza

Secondo quanto riportato dal protocollo, sono state confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 – 2020 ad eccezione di:

l’ aggiornamento del modello di autodichiarazione , da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti

, da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti l’ utilizzo delle mascherine da indossare durante lo svolgimento delle prove che, a differenza dello scorso anno, non saranno più le FFP2 ma quelle di tipo chirurgico. Ciò su parere del CTS, che ritiene dannoso l’uso prolungato delle mascherine FFP2 per gli studenti.

da indossare durante lo svolgimento delle prove che, a differenza dello scorso anno, non saranno più le FFP2 ma quelle di tipo chirurgico. Ciò su parere del CTS, che ritiene dannoso l’uso prolungato delle mascherine FFP2 per gli studenti. tra i candidati ed i membri della commissione dovrà essere osservata una distanza di almeno due metri.

Le disposizioni riguardano anche lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato in modalità di videoconferenza. Questa sarà prevista:

nel caso in cui le condizioni epidemiologiche lo impongano

nei casi di fragilità

nel caso in cui lo studente sia in quarantena

qualora il dirigente scolastico ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite e comunichi tale impossibilità all’USR

nel caso in cui la scuola non riesca a garantire il rispetto delle misure di sicurezza

Potrebbe interessarti anche: