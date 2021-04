Principe Filippo: la morte a 99 anni

Il 9 aprile verrà ricordato per un tragico e triste evento, la morte del principe Filippo di Inghilterra. La notizia della scomparsa del principe ha rattristato tutti perché, anche se non era mai in prima linea, ma quasi sempre all’ombra della moglie la regina Elisabetta, è entrato anche un po’ nelle nostre vite e nelle nostre case. Aveva 99 anni, a giugno ne avrebbe compiuti 100, ma negli ultimi mesi era stato poco bene a causa di problemi cardiaci e da alcune ore si è spento serenamente.

Principe Filippo: lutto nazionale

Il principe Filippo. consorte della regina Elisabetta, si è spento all’età di 99 anni. Non saranno organizzati funerali di Stato per il principe Filippo, né camera ardente, 8 giorni di lutto nazionale. Il feretro del duca di Edimburgo sarà custodito nel castello di Windsor in vista del funerale alla St George’s Chapel, “in linea con le volontà” del marito della regina Elisabetta II. La notizia giunge dopo un ultimo recente ricovero in ospedale. Era stato dimesso il 16 marzo dopo un intervento per condizioni cardiache pre-esistenti. Avrebbe compiuto 100 anni tra pochi mesi, a giugno; si era ritirato dalla vita pubblica e dagli impegni ufficiali nel 2017 e, di recente, di rado è comparso in pubblico.

Principe Filippo: esequie in forma privata

Niente funerali di Stato ma esequie in “forma privata” per il principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta. La cerimonia funebre si svolgerà entro 10 giorni alla Saint George’s Chapel del Castello di Windsor e potranno partecipare solo 30 persone, secondo le norme anti-Covid. Nelle condizioni attuali non potranno partecipare alla cerimonia capi di Stato e autorità pubbliche di altri Paesi; non si sa, tuttavia, quali saranno i membri della Famiglia Reale che potranno partecipare. Sembra che Harry si stia preparando a tornare nel Regno Unito per la prima volta da quando ha lasciato la corte.