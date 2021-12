CONFERMA ISCRIZIONE SCUOLA SUPERIORE: COS’È E QUANDO ARRIVA

Sei arrivato in Terza Media da pochi mesi ma già devi pensare a quale scuola superiore scegliere: la scelta è ardua, in quanto sono tantissimi gli indirizzi scolastici, ma occorre affrettarsi perché a breve bisognerà procedere con l’iscrizione online.

Le procedure per l’iscrizione online 2022-2023 saranno attive a gennaio, non solo per le scuole superiori, ma anche per le scuole medie, le scuole primarie, le scuole paritarie e i centri di formazione professionale. Per iscriversi alla scuola dell’infanzia invece occorre semplicemente presentare una domanda in formato cartaceo.

Per poter procedere con l’iscrizione online basterà registrarsi sul sito del Miur e procedere con l’inoltro della domanda dal 4 al 28 gennaio 2021. Subito dopo l’inoltro della domanda occorre aspettare la conferma dell’iscrizione da parte dell’istituto scelto: ecco cos’è e quando arriva.

Non perderti: Iscrizioni scuola online 2022-2023: la guida del Miur

ISCRIZIONE SCUOLA ONLINE 2022-2023: LA CONFERMA DI ISCRIZIONE

Subito dopo esserti registrato sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/, riceverai le credenziali per poter inoltrare la domanda alle scuole che ti interessano. Compilato il modulo con tutti i dati richiesti dovrai indicare un massimo di 3 istituti, affiancati dal codice della scuola e/o del CFP.

La domanda sarà inoltrata alla prima scuola indicata, e, se l’iscrizione è andata a buon fine, riceverai un’e-mail con la ricevuta di conferma dell’invio della domanda. La scuola riceve dunque la tua domanda e conferma l’accettazione, ma nel caso in cui non ci dovessero essere posti inoltrerà la tua domanda alla tua seconda scelta e così via.

In ogni caso riceverai per e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della tua domanda d’iscrizione fino all’accettazione finale.

Non perderti: Iscrizione Scuola Online 2022/2023: modalità e tempistiche

ISCRIZIONE SCUOLA SUPERIORE 2022/2023: TUTTE LE INFO

Scopri tutto quello che c’è da sapere sull’iscrizione online: