ISCRIZIONE SCUOLA SUPERIORE: I DOCUMENTI NECESSARI

Stai frequentando la Terza Media e ora devi pensare seriamente a quale scuola superiore iscriverti per l’anno prossimo? Bene, allora devi sapere che a gennaio potrai iniziare ad effettuare l’iscrizione online 2022-2023: tieni bene a mente che potrai procedere con l’iscrizione online dal 4 al 28 gennaio 2021, nello specifico dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.

Questo vale anche per quelli che dovranno iscriversi al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado e coloro che intendono frequentare un corso di formazione professionale regionale. Ricorda inoltre che potrai anche optare anche per uno degli istituti sperimentali che ti permetteranno di diplomarti in 4 anni.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia l’iscrizione è cartacea, mentre per le scuole paritarie è possibile scegliere tra domanda cartacea e iscrizione online. Una volta inoltrata la domanda, se la scuola accetta la richiesta occorrerà presentare alcuni documenti: vediamo brevemente quali sono.

Non perderti la guida completa: Iscrizioni scuola online 2022-2023: la guida del Miur

ISCRIZIONE SCUOLA SUPERIORE 2022-2023: QUALI DOCUMENTI ALLEGARE

Per completare l’iscrizione alla scuola superiore, dopo che la tua richiesta è stata accettata, dovrai dunque presentare una serie di documenti in segreteria:

Certificato di nascita in carta semplice

Copia del codice fiscale dello studente e dei genitori

Copia delle Carte di Identità dei genitori

Copia del Tesserino delle Vaccinazioni

Consiglio orientativo della Scuola Secondaria di Primo Grado

Se lo studente risulta iscritto in un’altra scuola, dovrà presentare anche il Nulla Osta dell’istituto.

Infine, dopo aver svolto gli Esami di Terza Media lo studente dovrà consegnare il Certificato di Licenza Media e il Certificato delle Competenze, mentre al secondo anno occorrerà ritirare il Diploma di Terza Media e portare la copia originale in segreteria.

Scopri anche: Iscrizione Scuola Online 2022/2023: modalità e tempistiche

ISCRIZIONE SCUOLA SUPERIORE 2022/2023: INFO E GUIDE

Non perderti: