ISCRIZIONI SCUOLA SUPERIORE 2022-2023: GUIDA

Gli studenti di Terza Media che devono iscriversi alle scuole superiori dovranno effettuare l’iscrizione online per l’anno scolastico 2022-2023, secondo le indicazioni specificate all’interno della circolare emanata dal Miur.

Si fa quindi sul serio e, anche se mancano ancora diverse settimane, è importante avere le idee ben chiare, ricordando innanzitutto le date e le scadenze da rispettare:

la registrazione sul portale wwwistruzione.it/iscrizionionline/ è già attiva . Se si ha un’identità SPID è possibile anche non iscriversi e accedere con le credenziali dell’identità digitale.

la procedura di iscrizione online, invece, andrà completata dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.

Una volta segnati in agenda questi giorni, passiamo ad analizzare insieme quali sono le istruzioni del Miur riguardo all’iscrizione online per l’anno scolastico 2021-2022, in modo da capire bene come fare, quali sono i documenti necessari, le tasse da pagare, come arriva la conferma e cosa fare in caso di ritardo.

ISCRIZIONE ONLINE 2022-2023: COME FARE

Avete ancora circa 2 mesi per decidere a quale scuola iscrivervi, ma ricordate di effettuare la procedura entro i tempi stabiliti, così da non avere problemi con gli istituti e non rischiare di perdere l’anno. Dovranno effettuare l’iscrizione online tutti gli studenti della Scuola Secondaria di II grado e coloro che intendono iscriversi ai Centri di Formazione Professionale Regionali. Ricordate che si potrà scegliere una delle scuole che permetteranno di diplomarsi in 4 anni, secondo quanto previsto dai corsi sperimentali attivi ormai da qualche anno.

Per quanto riguarda invece scadenze e modalità di iscrizione, il Miur specifica che la domanda deve essere presentata online secondo le modalità specificate sul sito e che si possono indicare al massimo 3 indirizzi di scuola differenti. Per le scuole paritarie sarà valida anche l’iscrizione cartacea.

ISCRIZIONE SCUOLA SUPERIORE: I DOCUMENTI NECESSARI

Per evitare di presentarsi impreparati, rischiando così ritardi e disguidi di vario genere, è importante non solo rispettare le tempistiche e sapere come iscriversi, ma anche avere ben chiara la lista dei documenti che occorre avere a portata di mano nel momento in cui ci si appresta a svolgere la procedura.

ISCRIZIONI ONLINE 2021-2022: LA TASSA E LA CONFERMA

Per avere un quadro veramente completo circa le iscrizioni online ora mancano solo due informazioni fondamentali: l’ammontare della tassa d’iscrizione e in che modo si riceve la conferma dell’iscrizione (un ultimo step davvero fondamentale per poter stare davvero tranquilli).

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SUPERIORE IN RITARDO: CHE SUCCEDE?

Si sa, però, che l’imprevisto potrebbe essere dietro l’angolo e, per un motivo o per un altro, potrebbe verificarsi un ritardo.

Ovviamente sarebbe meglio evitare, ma a mali estremi, estremi rimedi: