ISCRIZIONE SCUOLA SUPERIORE IN RITARDO: COSA FARE

Da poco abbiamo iniziato l’anno scolastico ma già bisogna pensare a cosa fare l’anno prossimo: e, in particolare, se siete allievi di Terza Media dovete già cominciare a scegliere la scuola superiore che frequenterete dopo il diploma. L’iscrizione online 2022-2023 in riferimento a tutti i livelli di studio sarà già attiva tra qualche settimana, per cui occorre affrettarsi e fare tutto il necessario per inoltrare la richiesta alle scuole.

È possibile registrarsi sul portale del Miur, mentre la richiesta di iscrizione dovrà essere inoltrata dal 4 al 28 gennaio 2021, inserendo un massimo di 3 scuole. Ma che succede se non si rispettano le scadenze? Ci si può iscrivere in qualche altro modo oppure bisognerà aspettare il prossimo anno? Vediamo allora come e se è possibile effettuare l’iscrizione alla scuola superiore in ritardo.

ISCRIZIONE SCUOLA SUPERIORE 2022-2023: COSA SUCCEDE SE NON SI RISPETTANO LE SCADENZE

Ci saranno una ventina di giorni per inoltrare la domanda di iscrizione, ma è possibile che non tutti riescano a rispettare le scadenze. I motivi possono essere tanti: dal più banale, come per esempio sviste e distrazioni o indecisioni, dai più seri, come problemi di salute, problemi familiari e così via.

Tuttavia, non è ancora detta l’ultima parola: anche se sono scaduti i termini di presentazione della domanda, è possibile iscriversi recandosi presso la segreteria scolastica d’interesse e chiedere come fare. In genere occorre compilare un modello cartaceo chiedendo l’iscrizione tardiva, in cui occorre specificare il motivo del ritardo.

Bisogna poi allegare i documenti richiesti e attendere poi che l’istituto accetti l’iscrizione dello studente.

Se invece il ritardo è dovuto ad un trasferimento, basterà chiedere il Nulla Osta alla scuola che si sta frequentando e portare il tutto alla nuova scuola, insieme alla documentazione necessaria e alla domanda di ammissione.

