TEMA SUI SOCIAL NETWORK SVOLTO PER LE SUPERIORI. Dopo i numerosi fatti spiacevoli accaduti di recente che hanno visto come protagonisti i social network ed il loro cattivo uso, a qualche insegnante sarà di certo venuto in mente di assegnare (fresco fresco!) qualche traccia sui pro e i contro dei social network. Il progresso scientifico e tecnologico è sicuramente un bene per l’umanità, ma spesso viene messo in primo piano, e invece di essere uno strumento che unisce e che migliora l’esistenza, tante volte diventa un mezzo che divide e peggiora la vita. Vediamo allora un esempio di tema svolto sui social network da utilizzare come spunto per le scuole superiori: ecco qualche piccola riflessione sui new media e sui loro aspetti positivi e negativi!

TEMA SVOLTO SUI SOCIAL NETWORK: INTRODUZIONE. Facebook, Twitter, Instagram e chi più ne ha, più ne metta: ormai la nostra vita quotidiana è intasata dalla tecnologia, dall’essere interconnessi 24 ore su 24, dal bisogno impellente di condividere qualsiasi momento della propria giornata, spesso anche il più intimo.

TEMA SUI SOCIAL NETWORK SCUOLE SUPERIORI: SVOLGIMENTO. Ma è così necessario tenere informata la gente di tutto ciò che facciamo? Ormai sembra proprio di sì: necessità fondamentali per la vita di ogni giorno. Possiamo dunque affermare che il concetto di intimità si è modificato, in quanto, ad oggi, sono poche le situazioni che si possono considerare intime. E’ un continuo mostrarsi e cercare approvazione attraverso fotografie, video, status e quanto altro. Non solo: siamo veramente ciò che scriviamo su Twitter o Facebook? Le fotografie che pubblichiamo rispecchiano veramente noi stessi? In parte sì e in parte no: spesso infatti cerchiamo di far emergere un qualcosa di diverso, cerchiamo di apparire come vorremmo o come pensiamo che gli altri vorrebbero. Di conseguenza, il mondo dei social diventa un mondo astratto, fatto di pensieri, frasi, immagini lontani dalla realtà e dal nostro modo di essere. Diventiamo esperti di politica, moralisti, lottiamo contro le ingiustizie e i soprusi, pensiamo di sconfiggere una malattia semplicemente con un click e condividendo un post. Analizzando la situazione dall’esterno possiamo accogerci di quato sia effimera questa realtà, di quanto poco c’è di noi nell’immagine che tentiamo di costruirci attraverso un profilo social. Un profilo social il cui primo scopo sarebbe velocizzare la comunicazione tra gli individui, farci ritrovare persone che non vediamo da una vita, insomma, farci avvicinare sempre di più. Invece, molte volte, ciò che unisce in realtà divide: è quello che succede quando viene presa di mira una persona, quando si insulta qualcuno, quando si parla a sproposito offendendo la dignità altrui… Certo, dietro ad un cellulare siamo tutti più forti, nessuno può controbattere e non abbiamo addosso lo sguardo di chi stiamo ferendo in quel momento. Sembra tutto più facile, e di conseguenza sembra tutto meno grave: insulti, tradimenti, parole, commenti. E invece, non è così: c’è sempre chi dall’altro lato ci rimane male, chi non riesce a difendersi dalla marea di utenti che non risparmia parole crudeli nei confronti di chi spesso neanche conosce. Parlando solamente degli aspetti negativi potremmo anche dire che sarebbe meglio cancellarsi da qualsiasi social network, ma questa non è la soluzione giusta: occorre invece imparare ad utilizzare gli strumenti che ci sono stati forniti dal progresso nel modo corretto e soprattutto in modo equilibrato. I social sono i mezzi di comunicazione e condivisione più veloci, e di conseguenza sono utili per diffondere informazioni, per mantenersi in contatto anche essendo distanti migliaia di chilometri, sono mezzi utili anche a scopo lavorativo.

TEMA SUI SOCIAL NETWORK: CONCLUSIONE. In conclusione, possiamo dire che è giusto usare i social network e tutti gli strumenti creati dal progresso tecnologico, ma bisogna saperli utilizzare nel modo corretto, con il rispetto di chi ci sta vicino e soprattutto di noi stessi.

