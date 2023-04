TEMA SULLE VACANZE DI PASQUA: DALLA SCALETTA ALLA CONCLUSIONE

Le vacanze di Pasqua 2023 si avvicinano sempre di più: tra qualche settimana finalmente avremo qualche giorno di vacanza! Però i compiti non finiscono mai, anche nei giorni di pausa dalla scuola, e il tuo professore potrà cogliere l’occasione per assegnarti un tema sulle vacanze di Pasqua.

Non ti scoraggiare, siamo qui per aiutarti, anche se hai il blocco dello scrittore, ci pensiamo noi a darti l’aiuto che ti serve.

Leggi:

TEMA SULLE VACANZE DI PASQUA: LA SCALETTA

Come fare un buon tema sulle vacanze di Pasqua? Ecco i nostri consigli su come impostarlo: grazie a questa scaletta potrai impostare il tuo personale tema in base alla traccia assegnata dal tuo professore. Noi ti forniamo gli spunti, tu valuta come svolgere il tuo elaborato.

Per prima cosa, ti consigliamo di partire da un’introduzione efficace: spiega cos’è la Pasqua e cosa rappresenta per il mondo cristiano. Come ogni religione, anche quella cristiana ha i suoi dogmi e le sue tradizioni, perciò punta sul descrivere brevemente il significato della Pasqua da questo punto di vista.

Per lo svolgimento sono molti gli spunti sulla Pasqua che puoi inserire nel tuo tema, vediamo insieme quali:

Prima di tutto, dopo aver spiegato bene in cosa consiste la Pasqua per la religione cristiana, concentrati su come si trascorrono questi pochi giorni di festa, sia dal punto di vista del precetto pasquale, sia da quello della tradizione comune. Descrivi come si festeggia la Pasqua in Italia: i riti, le celebrazioni religiose, dalla lavanda dei piedi del giovedì santo fino alla veglia per aspettare la resurrezione di Gesù Cristo.

In seguito puoi spiegare l’origine di tradizioni più commerciali come quello dell’uovo di Pasqua o della colomba Pasquale per esempio, visto che sicuramente ne mangerai durante questo periodo.

Durante lo svolgimento puoi parlare delle feste e delle tradizioni che si svolgono nel tuo paese, cioè come si vive questa festa all’interno di una comunità, quali riti si svolgono, se ci sono dei mercati tipici in questo periodo e se tu e la tua famiglia partecipate attivamente.

Per descrivere come hai trascorso le vacanze di Pasqua ed entrare nel vivo dello svolgimento puoi parlare nel tema delle usanze ma anche del cibo tipico di questo periodo. Sono giorni di festa e si approfitta per trascorrerli tutti insieme perciò attingi dalla tua esperienza personale e parla di come usate trascorrere questi giorni di festa, se fate delle scampagnate fuori porta approfittando di qualche giorno di vacanza, se mangiate qualche pietanza tipica ecc…

TEMA SULLE VACANZE DI PASQUA: CONCLUSIONE

La conclusione di un tema rappresenta il momento in cui raccogliere le idee e trarne delle considerazioni personali. Come concludere quindi?

Per concludere il tema puoi accennare a cosa rappresenta per te questa festa, come la vivi, se segui le tradizioni e fai brevi riflessioni su questo.

Aggiungi infine una nota ancora più personale: ti sei divertito? Rispondi a questa domanda e spiega il perché.

TEMA SULLA PASQUA: ESEMPI SVOLTI

Se hai bisogno di un tema già svolto o di risorse per lo svolgimento dei compiti, ecco i link che fanno per te:

TEMI SVOLTI: RISORSE PER I COMPITI

Se hai bisogno di altri temi svolti, ecco le nostre risorse: