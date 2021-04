TEST INVALSI TERZA MEDIA ITALIANO: LA GRAMMATICA DA RIPASSARE

Da anni gli studenti di Terza Media si cimentano con terrore nelle Prove Invalsi. Per fortuna i test nazionali non faranno più parte dell’Esame di Terza Media secondo le modifiche apportate dal Miur. Le prove sono ancora in corso di svolgimento, per cui i ragazzi si troveranno una prova in meno all’esame. In questa guida abbiamo raccolto alcuni argomenti di grammatica da studiare: se alcuni di voi ancora non hanno svolto le prove, qui potrà trovare tanto materiale per il ripasso.

PROVA INVALSI ITALIANO TERZA MEDIA 2021: LE DOMANDE DI GRAMMATICA

Il Test invalsi di terza media di italiano comprende alcune domande di grammatica che servono per testare le conoscenze delle regole grammaticali degli studenti. Che cosa possono riguardare le domande? Gli studenti si troveranno davanti domande inerenti alle regole di ortografia, morfologia, sintassi e lessico. Come si struttura il test?

In questa sezione del test ci saranno dalle 10 alle 15 domande a risposta multipla e domande a risposta aperta, per cui bisognerà essere davvero preparati e lucidi per rispondere in maniera corretta!

TEST INVALSI TERZA MEDIA 2021: COME SUPERARE LA PROVA DI GRAMMATICA

Sembra davvero una prova complicata, ma se seguirai i nostri suggerimenti su cosa e come studiare per superare il test, vedrai che sarà meno dura e stressante. Il test Invalsi è una prova difficile perciò bisogna studiare bene e molto e per superare il test invalsi riguardante la parte grammaticale occorre esercitarsi tantissimo e cercare di allenarsi con le prove degli anni precedenti, in modo da familiarizzare con la prova e ripassare tutte le regole grammaticali.

Ma cosa bisogna studiare? Per non arrivare impreparato alla prova di italiano ti consigliamo di ripassare con noi. Leggi qui:

TEST INVALSI TERZA MEDIA ITALIANO 2021: LE PROVE DEGLI ANNI PRECEDENTI

