TEST INVALSI TERZA MEDIA ITALIANO: LE PROVE DEGLI ANNI PRECEDENTI

Evviva: come ben sapete i test INVALSI di terza media di italiano e matematica si svolgeranno a breve e non saranno più all’interno dell’Esame di Terza Media.

I test invalsi di italiano testano le tue capacità di comprensione, verbali e grammaticali: bisognerà allora allenarsi con esercizi ben precisi, magari utilizzando le prove degli anni precedenti. E allora, visto che le prove invalsi 2021per la Terza Media si stanno ancora svolgendo, se devi ancora sostenere le prove inizia a tenere a portata di mano questo articolo.

INVALSI TERZA MEDIA: LA PROVA DI ITALIANO

Il test invalsi terza media di italiano è diviso in due parti:

la prima parte contiene due brani da leggere corredati da quesiti a cui rispondere : le domande possono essere a risposta multipla o aperta, e possono riguardare la comprensione dei brano o il significato di espressioni o parole

: le domande possono essere a risposta multipla o aperta, e possono riguardare la o il significato di espressioni o parole la seconda parte contiene 10 domande di grammatica: possono essere a risposta aperta o chiusa e testano le conoscenze grammaticali degli allievi.

Scopri di più:

INVALSI TERZA MEDIA ITALIANO: LE PROVE DEGLI ANNI PRECEDENTI

Ora che sapete in cosa consiste il test invalsi di italiano, non vi resta che provare a svolgere qualche prova degli anni passati! Ecco l’elenco completo da utilizzare come simulazioni:

Scopri anche: Simulazioni Prove INVALSI 2018 Italiano

TEST INVALSI TERZA MEDIA 2018: TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

Pronto per i test Invalsi terza media? Rimani sempre aggiornato con noi:

Se hai dubbi e vuoi condividere le tue paure con gli altri studenti iscriviti al gruppo Facebook Terza media che tragedia!