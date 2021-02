Vaccino anti-covid: le novità

Con l’approvazione del Vaccino AstraZeneca aumentano le dosi di vaccino da somministrare alla popolazione italiana. La campagna vaccinale è iniziata alla fine del mese di dicembre e, a parte qualche ritardo nell’arrivo del vaccino Pfizer, la campagna sta procedendo bene. Siamo consapevoli del fatto che solo con il vaccino possiamo uscire da questa pandemia da Covid-19 quindi, piano piano, riusciremo tutti a vaccinarci. Questo nuovo vaccino ha dato il via ad un nuovo piano vaccinale, scopriamo cosa prevede.

Vaccino anti-covid: il nuovo piano vaccinale

Parallelamente ai soggetti più a rischio, che rientravano nella Fase 1, come operatori sanitari, ospiti delle Rsa e anziani, scatterà anche la Fase 3: il siero di Oxford verrà somministrato a insegnanti e personale scolastico, detenuti, ospiti delle comunità e persone con comorbidità moderata più giovani. Le scuole, in particolare, possono rappresentare dei luoghi esposti ad un pericoloso rischio di contagio ed è giusto che docenti e personale vengano vaccinati, rispettando ovviamente l’ordine di anzianità. L’Italia è, al momento, la nazione con più persone vaccinate e dobbiamo continuare su questa strada. Scopriamo quante persone sono state vaccinate in Italia.

Vaccino anti-covid: i vaccinati in Italia

Per fare un resoconto del numero dei vaccinati in Italia, vi possiamo dire che sono 2.233.982 le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino in Italia, mentre quelle che hanno ricevuto anche la seconda sono 867.237. Sono 2.390.985 i vaccini Pfizer e BionTech distribuiti alle regioni Italiane, mentre il siero di AstraZeneca non è ancora stato consegnato al nostro paese e non arriverà prima della prossima settimana. Il suo impiego, che l’AIFA ha indicato per la fascia di età 18-55 anni, è destinato a mutare sensibilmente il piano vaccini anti Covid. Le restrizioni all’utilizzo di AstraZeneca per i più anziani, infatti, imporranno di somministrare agli over 55 solo i sieri di Pfizer e Moderna, mentre quello di Oxford sarà riservato alla fascia d’età tra i 18 e i 55 anni.

