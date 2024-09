Test Professioni Sanitarie 2024: ecco tutto quello che devi sapere

Il 5 settembre migliaia di candidati affronteranno il test di ammissione per le Professioni Sanitarie. Ecco le informazioni essenziali per prepararsi al meglio alla prova, dalle sedi di svolgimento ai materiali necessari.

Il test per l’accesso alle Professioni Sanitarie, appuntamento cruciale per chi sogna una carriera in ambito sanitario, si terrà in tutte le università italiane giovedì 5 settembre 2024. Con quasi 36.000 posti in palio per accedere a una delle 22 professioni sanitarie, la competizione sarà agguerrita ed essere preparati sia dal punto di vista teorico che pratico può fare la differenza: ecco perché abbiamo preparato questa breve guida. Ti consigliamo comunque di consultare i siti ufficiali degli atenei e di leggere attentamente i bandi di concorso per evitare sorprese o spiacevoli inconvenienti il giorno del test.

Test Professioni Sanitarie 2024: sedi, aule e orario

La prova avrà ufficialmente inizio alle ore 11:00, ma i candidati dovranno presentarsi con largo anticipo, come specificato nei bandi o sui siti degli atenei di riferimento. La sede varia da ateneo ad ateneo. Diverse università, che elenchiamo di seguito, hanno specificato dove si svolgerà il test; per le informazioni mancanti ti suggeriamo di consultare il sito dell’ateneo dove dovrai svolgere la prova o il singolo bando.

Università di Bologna: Bologna Fiere

Università di Brescia: Brixia Forum – Via Caprera n. 5, Brescia, 25125 (BS)

Università di Cagliari: Cittadella Universitaria di Monserrato (CA) – Università degli Studi di Cagliari

Università di Ferrara, via della Fiera 11, Ferrara

Università di Pavia: aule del Nuovo Polo didattico del campus universitario (aule “POLO”) e aule della Facoltà di Ingegneria (aule “NAVE”) di Via Ferrata

Università di Torino: Lingotto Fiere a Torino, con ingresso da Via Nizza 280

Come prepararsi al test: cosa studiare e cosa portare il giorno della prova

Il test per le Professioni Sanitarie 2024 segue una struttura comune dettata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR): gli argomenti da studiare sono chiaramente indicati, suddivisi in 60 domande che variano da università a università. Ecco le domande suddivise per materia:

– Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi: 4 domande.

– Ragionamento logico e problemi: 5 domande.

– Biologia: 23 domande.

– Chimica: 15 domande.

– Fisica e Matematica: 13 domande.

Oltre alla preparazione accademica, è fondamentale essere pronti anche dal punto di vista logistico e pratico. Il giorno della prova, i candidati dovranno portare con sé alcuni documenti essenziali:

un documento di identità valido e in originale, come la carta d’identità o il passaporto. Anche la patente di guida potrebbe essere accettata, ma meglio verificare nel bando dell’ateneo se vi siano restrizioni particolari;

valido e in originale, come la carta d’identità o il passaporto. Anche la patente di guida potrebbe essere accettata, ma meglio verificare nel bando dell’ateneo se vi siano restrizioni particolari; la ricevuta di pagamento per l’iscrizione al test;

per l’iscrizione al test; la ricevuta di avvenuta iscrizione sul sito dell’università scelta.

Per quanto riguarda gli oggetti ammessi durante la prova, gli smartwatch sono vietati, così come gli smartphone, i cellulari, le calcolatrici e i fogli di brutta. I candidati potranno portare un orologio analogico da polso per tenere sotto controllo il tempo durante lo svolgimento del test.