Truffa alle prenotazioni a Careggi: dieci specializzandi deferiti per 290 visite false

Truffa alle prenotazioni a Careggi: dieci specializzandi deferiti per 290 visite false

Dieci specializzandi dell'ospedale Careggi di Firenze sono stati deferiti per aver inserito prenotazioni false nel sistema tra luglio e agosto 2023, impedendo o alterando 290 visite.
Truffa alle prenotazioni a Careggi: dieci specializzandi deferiti per 290 visite false
romolo

Dieci specializzandi dell’ospedale Careggi (Firenze) sono stati deferiti dopo aver inserito prenotazioni false nel sistema per alleggerire il carico estivo. Tra luglio e agosto 2023 avrebbero impedito o alterato 290 visite. L’inchiesta è condotta dai Carabinieri del NAS; la vicenda è stata resa nota il 30/10/2025 dalla pubblicazione originale.

Sono in corso accertamenti documentali forniti dall’Azienda Ospedaliera Careggi agli investigatori.

Il meccanismo delle prenotazioni false

Dagli accertamenti aziendali e degli inquirenti è emerso l’uso sistematico dell’applicativo gestionale CUP 2.0: gli specializzandi inserivano prenotazioni multiple, replicando il nome dello stesso paziente e accodando più prestazioni anche nello stesso giorno.

Le operazioni venivano effettuate soprattutto nelle prime ore del mattino per saturare le agende.

L’attività fraudolenta è concentrata tra luglio e agosto 2023: risultarono impedite o alterate 290 visite, con il blocco delle agende che ha impedito nuove prenotazioni e causato ritardi nelle prestazioni programmate ai pazienti coinvolti.

Le indagini e le imputazioni

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del NAS, che, con il supporto documentale fornito dall’Azienda ospedaliera Careggi, hanno ricostruito le anomalie nelle registrazioni. Dieci specializzandi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per avere inserito prenotazioni false.

Per la vicenda è stata fissata un’udienza predibattimentale il 19 febbraio 2027, data in cui si procederà con le formalità e le verifiche sulle responsabilità individuali. Sono previste anche ulteriori verifiche amministrative interne immediate.

La replica dell’azienda e dell’università

L’Azienda ospedaliera di Careggi e l’Università di Firenze, in una nota congiunta, hanno riconosciuto l’uso improprio degli applicativi per la prenotazione da parte di alcuni specializzandi, definendo il fenomeno «grave eticamente» ma limitato nelle conseguenze sull’assistenza.

Hanno inoltre annunciato l’attivazione immediata delle procedure interne e delle verifiche disciplinari previste, sottolineando l’efficacia dei controlli sistematici adottati dall’azienda per prevenire abusi analoghi. È prevista una revisione dei protocolli di accesso e formazione.

Le conseguenze per prestazioni e pazienti

L’azienda ospedaliera segnala che le prestazioni posticipate sono state prontamente erogate, minimizzando il ritardo nell’assistenza. La disciplina interessata effettua circa 15.000 visite di controllo l’anno, quindi l’impatto operativo è stato limitato ma non nullo: alcuni pazienti hanno subito slittamenti temporanei.

L’ente riconosce comunque la correttezza generale degli specializzandi nelle normali attività cliniche. Sono previste verifiche amministrative e recuperi organizzativi urgenti.

Le implicazioni per la formazione specialistica

La vicenda ha posto l’accento sulla dimensione etica della formazione specialistica: l’Azienda e l’Università annunciano campagne di sensibilizzazione, l’attivazione di procedure disciplinari e valutazioni individuali per accertare responsabilità.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare la fiducia nel servizio sanitario pubblico e garantire standard professionali più rigorosi con monitoraggi interni e formazione continua.

Ti potrebbe interessare

MUR, al via il decreto che fissa 15.088 posti per specializzazioni sanitarie nel 2024/25
News Lavoro

MUR, al via il decreto che fissa 15.088 posti per specializzazioni sanitarie nel 2024/25

Carta del docente: dopo 10 anni anche per i docenti precari
News Lavoro

Carta del docente: dopo 10 anni anche per i docenti precari

Trasferimenti personale docente: esiti in arrivo per la mobilità 2025
News Lavoro

Trasferimenti personale docente: esiti in arrivo per la mobilità 2025

Contrattazione scolastica: cresce il divario tra inflazione e aumenti
News Lavoro

Contrattazione scolastica: cresce il divario tra inflazione e aumenti

Lo sciopero degli assistenti all’autonomia e comunicazione
News Lavoro

Lo sciopero degli assistenti all’autonomia e comunicazione

Mattarella e l'AI: il progresso responsabile per un lavoro più degno
News Lavoro

Mattarella e l'AI: il progresso responsabile per un lavoro più degno

Bonus giovani, la chance lavorativa per gli under 35
News Lavoro

Bonus giovani, la chance lavorativa per gli under 35

La rivoluzione della carta del docente: le novità 2025
News Lavoro

La rivoluzione della carta del docente: le novità 2025

Link copiato negli appunti