Uil scuola, in 8 anni solo 47% assunzioni personale ata

Il sistema scolastico italiano sta affrontando una significativa carenza di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Secondo un recente dossier della Uil Scuola, negli ultimi otto anni si è registrato un allarmante tasso di assunzioni, pari a solo il 47% dei posti disponibili.

L’analisi dettagliata condotta dal sindacato mette in luce come questa carenza stia creando serie difficoltà nell’organizzazione e nella gestione delle strutture scolastiche, con ripercussioni dirette sulla qualità dei servizi offerti agli studenti.

Su 166.849 posti disponibili per il personale ATA, sono state autorizzate solamente 78.583 assunzioni, rappresentando appena il 47% del fabbisogno totale.

Un’analisi dettagliata mostra un progressivo deterioramento della situazione occupazionale: nel 2016 si contavano 185.111 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, mentre nel 2024 questo numero è sceso a 173.984 unità. Questo calo significativo, pari a circa il 6%, riflette una tendenza negativa costante nella stabilizzazione del personale scolastico.

Le successive amministrazioni governative hanno sistematicamente mancato di garantire una copertura adeguata dell’organico, non riuscendo nemmeno a compensare il normale turnover del personale. Questa carenza strutturale ha generato una progressiva erosione del personale stabile nelle istituzioni scolastiche, compromettendo la continuità e l’efficienza dei servizi amministrativi e tecnici.

Le conseguenze della carenza di personale ATA si manifestano quotidianamente nelle istituzioni scolastiche italiane, dove i carichi di lavoro sono diventati sempre più gravosi per il personale in servizio.

Come evidenzia Giuseppe D’Aprile, segretario generale Uil Scuola, la situazione ha raggiunto livelli critici, con il personale costretto ad assumersi responsabilità e compiti per i quali non ha ricevuto né formazione specifica né riconoscimenti, sia giuridici che economici.