Università, eletta a Messina la prima rettrice donna: chi è la prof.ssa Giovanna Spatari

Si chiama Giovanna Spatari, la prima rettrice donna eletta in Sicilia, adesso ai vertici dell’Università di Messina con 624 preferenze. Si tratta, della prima rettrice donna dell’Ateneo messinese, della Sicilia e del Sud Italia. A concorrere per la carica di Rettore c’era anche il professore Michele Limosani, direttore del dipartimento di economia, che ha ricevuto in totale 555 voti.

“Mi sento responsabile del consenso che ho ricevuto e prometto il massimo impegno per non deludere per il prossimo sestennio la mia comunità – ha affermato la professoressa Spatari -. Dedico l’elezione della prima donna rettrice dell’ateneo di Messina ad Antonella Cocchiara, Angela Bottari e a tutte le altre compagne di viaggio. Con queste donne per un ventennio abbiamo condiviso un percorso importante di lotta contro le discriminazioni e di riconoscimento dei diritti delle donne, quindi dedico l’elezione della prima donna rettrice dell’Università di Messina ma anche della Sicilia e forse dell’Italia meridionale a queste due persone straordinarie e a tutte le altre con le quali sono arrivata fin qui”.

Giovanna Spatari, ordinario di Medicina del Lavoro, è stata protettrice della gestione Cuzzocrea e presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro per il quadriennio 2019-2022.

“Congratulazioni e auguri alla professoressa Giovanna Spatari, nuova rettrice dell’Università degli Studi di Messina, prima donna alla guida dell’Ateneo: è per me motivo di soddisfazione. Gli obiettivi sono tanti e sono certa che saprà puntare in alto, valorizzando l’ampia offerta formativa del suo Ateneo” – dichiara la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Chi è Giovanna Spatari

La Professoressa Giovanna Spataro è un’eccellente professionista nel campo della Medicina del Lavoro, attualmente ricopre la posizione di Ordinaria presso l’Università di Messina. Inoltre, riveste il ruolo di direttrice del Dipartimento ad attività integrata dei Servizi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”. Il suo curriculum è estremamente ricco e illustre, evidenziato da diverse responsabilità di alto livello.

Tra i suoi incarichi più rilevanti, la Professoressa Spataro ha svolto la funzione di componente esperta della Commissione Consultiva permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre, ha contribuito come componente del Comitato tecnico-scientifico dell’INAIL, dimostrando il suo impegno e la sua competenza nel campo della sicurezza sul lavoro.

La sua leadership è ulteriormente confermata dalla posizione di Presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro, riflettendo il riconoscimento della sua eccellenza e del suo contributo al settore. La Professoressa Spataro è anche delegata nazionale della Federazione Italiana Società Mediche (FISM) per i temi di genere, dimostrando un impegno specifico per le questioni legate all’equità di genere nel contesto medico.