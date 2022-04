La Laurea in Sociologia è un percorso di studio che dà la possibilità di studiare il funzionamento delle società complesse ed analizzare i fenomeni sociologici in maniera scientificamente fondata. Questo corso di studi è a disposizione anche all’interno dell’offerta formativa delle Università Online riconosciute dal Miur, con tutte le opportunità che ne conseguono. Studiare Sociologia Online ha grandi vantaggi rispetto alle università statali poiché le lezioni possono essere seguite direttamente da remoto: un’opzione davvero valida per tutti gli studenti lavoratori che hanno problemi di orari e non possono sempre essere in aula. Grazie alla modalità e-learning i video sono disponibili sul sito dell’ateneo, con la possibilità di rivederli più volte e di chiedere aiuto a tutor e docenti.

Ricordiamo che le università online riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) vengono valutate periodicamente dall’ANVRUR, un ente pubblico che ogni anno controlla le università telematiche e frontali in base a diversi fattori: per questo motivo gli atenei per via telematica hanno lo stesso valore legale di quelli tradizionali e questo vuol dire che il titolo di studio dà le stesse opportunità di lavoro e le stesse possibilità di partecipazioni a master e concorsi pubblici.

Se poi si ha già una carriera (universitaria o lavorativa) pregressa, c’è la possibilità di vedersi riconosciuto un certo numero di esami, tramite la procedura di riconoscimento crediti. Basta inviare all’istituto di destinazione il proprio CV e una lista di esami fatti con il numero di crediti formativi universitari (CFU) corrispondenti ad ogni esame e si aspetta la valutazione finale. Questo accade sia nel caso di passaggio da università telematica a università tradizionale o di cambiamento di percorso universitario. Il riconoscimento CFU presso le università telematiche ha la stessa procedura di quello delle università classiche, quindi va presentata la domanda e attendere una risposta da parte della Commissione.

La Laurea Telematica in Sociologia Online permette agli studenti di avere le capacità di costruire un bilancio delle competenze individuali, le conoscenze nell’uso di sistemi informativi dedicati, inoltre avranno la capacità di costruire un bilancio delle competenze individuali. I laureati di questo corso possono operare nel settore delle risorse umane così come analisti dei consumi e tecnici dell’organizzazione del lavoro. Nel dettaglio per diventare sociologo basta la laurea triennale, ma per avere un maggiore bagaglio culturale è consigliato ottenere anche un titolo di studi specialistico e magari seguire anche dei master post lauream. Ecco gli ambiti in cui il sociologo può operare:

Sociologo del lavoro

Sociologo dei processi economici

Sociologo della devianza

Sociologo della organizzazioni

Sociologo rurale

Continuando a leggere questa guida troverete nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla laurea Sociologia on line, dalle sedi a disposizione per svolgere gli esami agli insegnamenti previsti nel piano di studi fino ai costi da sostenere per studiare. Se poi vuoi avere maggiori ulteriori informazioni direttamente da un esperto del settore, compila il form che trovi al termine dell’articolo, e sarai ricontattato a titolo gratuito e senza impegno.

Corsi di Laurea in Sociologia Online: le opzioni disponibili

I corsi di laurea in Sociologia Online afferiscono a due classi di laurea:

Laurea in Sociologia – L-40 (Triennale)

Laurea in Sociologia e Ricerca Sociale – LM-88 (Magistrale)

In generale, i corsi di laurea online in Sociologia offrono spunti di riflessione sull’universo sociale intorno a noi e hanno l’obiettivo di divulgare i metodi e le tecniche della ricerca sociale e della statistica, mettendo in pratica le nozioni apprese in esperienze concrete. Sociologia on line dà modo di mettere in pratica questi concetti grazie allo studio per formare gli studenti e spingerli verso il mondo del lavoro. Di seguito vi mostriamo gli insegnamenti presenti nel piano di studi:

Società, cambiamento e innovazione SPS/07

Metodi di ricerca delle scienze sociali SPS/07

Media e comunicazione SPS/08

Sociologia economica e delle organizzazioni SPS/09

Cultura digitale SPS/08

Statistica per la ricerca sociale SECS-S/05

Storia del lavoro e delle imprese SECS-P/12

Sociologia delle migrazioni SPS/09

Metodi e tecniche per l’analisi dei dati SPS/07

Sociologia dell’ambiente e della sostenibilità SPS/10

Economia del lavoro SECS-P/01

Elementi di psicometria M-PSI/03

Tecniche e analisi dei consumi SECS-S/03

Innovazione tecnologica e organizzazione SECS-P/10

Istituzioni di diritto del lavoro IUS/07

Geografia economico-politica M-GGR/02

Psicologia sociale e culturale M-PSI/05

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-PSI/06

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i corsi laurea online in Sociologia e da quale università telematica sono erogati.

Laurea Triennale in Sociologia online: i corsi disponibili

Chi è interessato a un corso di Laurea triennale in Sociologia Online può scegliere tra due opzioni:

Il corso di laurea online in Sociologia (L-40) erogato dall’Università Telematica Niccolò Cusano con una formazione sociologica di base integrata a materie di carattere giuridico e storico al primo anno, mentre al secondo c’è l’acquisizione di conoscenze metodologiche e di attività che riguardano l’area pedagogica, la statistica e l’area politologica; al terzo ed ultimo anno gli immatricolati acquisiscono conoscenze economiche e lo studio di una lingua straniera

erogato dall’Università Telematica Niccolò Cusano con una formazione sociologica di base integrata a materie di carattere giuridico e storico al primo anno, mentre al secondo c’è l’acquisizione di conoscenze metodologiche e di attività che riguardano l’area pedagogica, la statistica e l’area politologica; al terzo ed ultimo anno gli immatricolati acquisiscono conoscenze economiche e lo studio di una lingua straniera Il corso di Laurea online in Sociologia ed Innovazione (L-40) dell’Università Telematica Mercatorum che mira a fornire agli iscritti competenze teoriche, pratiche ed operative per l’analisi dei fenomeni sociali, con un occhio attento ai processi economici, organizzativi e del lavoro, ai fenomeni migratori ed ambientali, alle disuguaglianze sociali, alle politiche sociali ed ai processi formativi

Entrambi i corsi di laurea triennale online in Sociologia danno modo di acquisire anche competenze informatiche legate alla materia in oggetto. Come accade in tutte le università telematiche non è previsto per nessuno dei due un test d’ingresso ostativo, mentre i neo-immatricolati verranno sottoposti ad una verifica iniziale per valutare la preparazione di ognuno di loro. Adesso capiamo insieme le alternative possibili per chi vuole proseguire gli studi e prendere un titolo di studio specialistico.

Se vuoi saperne di più, compila il form che trovi al termine della guida lasciando i tuoi dati personali: verrai ricontattato da un team di esperti che ben conoscono questi corsi di laurea e potranno risolvere tutti i tuoi dubbi in proposito.

Laurea Magistrale in Sociologia Online: le specialistiche e i master disponibili

La laurea magistrale in Sociologia è presente in un solo ateneo online: stiamo parlando dell’Università Telematica Niccolò Cusano che mette a disposizione degli studenti un corso in Sociologia e Ricerca Sociale, afferente alla classe di laurea LM-88.

Questo corso incrementa il possesso di competenze teoriche e metodologiche relative al rilevamento, alla costruzione, all’interpretazione e al trattamento dei dati che riguardano la ricerca sociale con una professionalità alta, capace di affrontare le questioni specifiche in merito al contesto sociale in generale e alle differenti dinamiche istituzionali socio-economiche, territoriali e culturali. Il Corso di studio specialistico di Unicusano forma professionisti in grado di di progettare e realizzare una ricerca sociologica in tutte le sue fasi.

Chi ha frequentato il corso di Sociologia triennale a Mercatorum non ha possibilità di ottenere un titolo di studi magistrale nella stessa struttura, per questo motivo, se si vuole continuare il percorso di studi in Sociologia, l’opzione è quella del trasferimento di università a Unicusano oppure in un ateneo tradizionale. Entrambi gli atenei comunque mettono a disposizione dei Master connessi alla sociologia:

Master di I livello di Universitas Mercatorum in Psicologia Organizzativa, delle istituzioni e dei gruppi:

in Psicologia Organizzativa, delle istituzioni e dei gruppi: Master di I livello di Unicusano in Finanza Comportamentale

Entrambi i master sopra citati hanno durata annuale pari a 1.500 ore di impegno totale per il corsista, che corrisponde a 60 CFU. Si svolgeranno in modalità e-learning con piattaforma accessibile in qualsiasi momento, come accade per i corsi di laurea triennale e magistrale, e articolandosi in lezioni video e materiale appositamente predisposto, oltre ad eventuali esami di verifica di autoapprendimento.

I Master di I livello danno modo di acquisire conoscenze molto specifiche, necessarie per chi vuole far diventare il proprio curriculum più corposo. Ovviamente la parte fondamentale è quella dell’esperienza sul campo e le università telematiche danno proprio questa possibilità, visto che grazie all’opportunità di seguire le lezioni in maniera flessibile gli studenti possono anche lavorare allo stesso tempo, riuscendo comunque a laurearsi in tempo, senza finire fuori corso, come potrebbe accadere negli atenei classici. Ora capiamo insieme invece quali sono le differenze tra le due facoltà sopracitate: Unicusano e Mercatorum.

Università Telematiche con Sociologia: le facoltà online

La facoltà di Sociologia on line viene erogata da:

Università Telematica Niccolò Cusano

Universitas Mercatorum

L’Università Telematica Niccolò Cusano è una dei principali atenei online in Italia con più di 50mila iscritti. Gli studenti la lodano per la sua versatilità, infatti oltre ad essere un ateneo online ha un vantaggio per chi vuole un contatto reale come quello delle università frontali: Unicusano infatti ha a disposizione un campus a Roma in cui poter seguire le lezioni e confrontarsi di persona con docenti e colleghi. La struttura tecnologica dell’ateneo è tra le più famose del Paese progettata per dare vita ad un VLE (Virtual Learning Environment, Ambiente Virtuale d’Apprendimento) rendendo possibili molte attività multimediali (lezioni, ricevimenti, verifiche, servizi bibliotecari, servizi amministrativi e stage).

L’Università Telematica Mercatorum invece è stata riconosciuta dal Miur e accreditata come un istituto ufficialmente il 10 maggio 2006. Attualmente prosegue la sua crescita di immatricolati che ogni anno ne apprezzano l’offerta formativa e il corpo docenti giudicati di primo livello anche in relazione agli altre università per via telematica. Il metodo di studio è innovativo poiché unisce i corsi online con attività all’interno delle aziende grazie alla partnership con le Camere di commercio. Questa struttura che unisce innovazione e formazione dà modo ai futuri laurearti di trovare lavoro quasi subito e di fare carriera in maniera veloce. Ma quali sono i costi delle due università?

Laurea online in Sociologia: quanto costa?

Quali sono i costi della laurea online in Sociologia? La retta standard di questo corso di laurea presso l’Università Telematica Niccolò Cusano, sia per il corso Triennale, sia per quello magistrale è di 5.000 euro l’anno, mentre per il corso di laurea presso l’Università Telematica Mercatorum è di 3.000 euro l’anno. In entrambi i casi è necessario aggiungere i costi di segreteria e quelli della tassa regionale per il diritto allo studio che va trasmessa direttamente all’ente di riferimento per un totale di 140 euro. Ricapitolando:

Unicusano: 5.000 euro all’anno + tasse

Mercatorum: 3.000 euro all’anno + tasse

Negli atenei online la retta non varia in base all’ISEE, come accade nelle università tradizionali, tuttavia per abbattere i costi ci sono delle convenzioni ed agevolazioni a disposizione. Per questo motivo nonostante la retta per studiare a Unicusano sia più alta di Mercatorum, c’è chi potrebbe pagare meno proprio grazie a questi sconti oppure grazie alle borse di studio.

Per Unicusano le convenzioni sono davvero tantissime e fra i diversi enti citiamo ci sono i sindacati come CISL FEMCA LATINA – Federazione Energia Moda Chimica e Affini, CISL FPS DI CATANIA – Federazione Pubblici Dipendenti e dei Servizi, CISL FPS PALERMO – Federazione Lavoratori Pubblici Servizi, CISL FPS PIEMONTE – Federazione Lavoratori Pubblici Servizi, CGIL SLC PUGLIA.

Anche Mercatorum mette a disposizione numerose agevolazioni come, per esempio, alle donne in gravidanza oppure agli studenti tra i 18 e i 20 anni con il progetto Futuro Sicuro, a chi fa parte delle Forze dell’Ordine o a uno dei centinaia di enti convenzionati.

Ricordiamo anche che nelle università telematiche rispetto a quelle tradizionali ci sono costi pari a zero per quanto riguarda il materiale didattico, infatti libri e dispense vengono messi a disposizione sul sito dell’ateneo e consultabili in qualsiasi momento. Inoltre ci sono meno spese rispetto agli atenei statali, visto che le lezioni di svolgono da remoto e quindi non si deve cambiare città per andare in sede: in questo modo ci sono risparmi per i fuori sede che devono pagare vitto e alloggio e anche per i pendolari che risparmiano su abbonamento dei trasporti pubblici o benzina per la macchina.

Comunque sia, per avere un quadro più chiaro sui costi delle università online, compila il form che trovi a fondo pagina in modo da essere ricontattato a titolo gratuito e senza impegno da uno degli esperti di AteneiOnline.

Qual è la migliore Università Telematica con Sociologia?

La migliore università telematica di Sociologia? Partiamo dal presupposto che chi ha intenzione di fare un ciclo di studi completo e quindi ottenere sia un titolo di studio triennale, sia magistrale potrebbe optare per l’Università Telematica Niccolò Cusano che ha entrambi i corsi a disposizione, così da evitare un trasferimento in un altro ateneo.

Per quanto riguarda le modalità d’esame a Unicusano si possono dare al massimo dieci esami ogni sessione, perciò uno studente che vuole laurearsi in tempo ha a disposizione 20 sessioni d’esame per anno accademico. Per quanto riguarda l’Università Telematica Mercatorum non c’è un limite di esami che si possono sostenere in una sola sessione, quindi dipende tutto dal singolo studente. Se si rifiuta il voto, si dovrà attendere la successiva sessione per provare a dare di nuovo l’esame. In entrambi gli atenei le prove possono essere scritte (generalmente sono esami a crocette, a risposta multipla o domande aperte) o orali, a discrezione del professore.

L’università Niccolò Cusano è attenta ai bisogni degli studenti, infatti non ci sono opinioni negative online e i costi sono accessibili a tutti grazie alla lunga lista di convenzioni e borse di studio messe a disposizione, come vi abbiamo detto in precedenza. Le recensioni di Unimercatorum sono positive grazie alla qualità della didattica e la possibilità di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro, tuttavia ci sono anche dei commenti negativi a causa dell’attività della segreteria didattica e delle modalità d’esame (a crocette). Ora scopriamo insieme invece quali sono le sedi di entrambi gli atenei nelle principali città italiane, un altro punto fondamentale per scegliere la migliore università online, ovvero quella più adatta alle proprie esigenze.

Sociologia online nelle principali città italiane

Ricordiamo che nelle università online le lezioni si seguono a distanza, mentre gli esami si devono svolgere di persona, perciò è molto importante capire quali siano le sedi di ogni ateneo. Ogni università telematica ha diverse succursali da Nord a Sud Italia.

La sede principale dell’Università Telematica Niccolò Cusano è a Roma in Via Don Carlo Gnocchi 3, come già specificato si tratta di un campus di 16mila mq, immerso in sei ettari di verde, in cui i ragazzi hanno modo di seguire le lezioni dal vivo. Nel resto d’Italia esistono altri poli dell’ateneo a cui far riferimento per informazioni o esami, di seguito l’elenco completo in ordine alfabetico:

Anche l’Università Telematica Mercatorum ha numerose succursali su tutto il territorio italiano, tuttavia la sede principale si trova a Roma, nel prestigioso Palazzo Costaguti, c’è anche un campus ad Agerola, in provincia di Napoli.

Sociologia Online a Roma: sedi e atenei online

Per studiare Sociologia online a Roma la sede di Unicusano si trova in Via Don Carlo Gnocchi, 3 e si tratta dell’unica sede nella Capitale; Mercatorum invece ha due sedi:

Piazza Mattei 10

Unioncamere – Piazza Sallustio, 21

Senza dimenticare che nel Lazio c’è anche una sede a Latina agli Istituti Scolastici Paritari “Steve Jobs” a Via Piccarello, 2.

Sociologia Online a Milano: sedi e atenei online

Per studiare Sociologia online a Milano la sede di Unicusano si trova in due posti:

Via degli Artigianelli 10

Via Bergamo, 11

La sede di Mercatorum a Milano invece è solo una, presso Palazzo Durini a Via Santa Maria Valle, 2.

Sociologia Online a Torino: sedi e atenei online

Per studiare Sociologia online a Torino la sede di Unicusano si trova a Via Ottovio Revel, 20, mentre la sede di Mercatorum si trova presso Ascom Confcommercio a Via Andrea Massena, 20.

Sociologia Online a Napoli: sedi e atenei online

Per studiare Sociologia online a Napoli la sede di Unicusano si trova in Piazzetta Matilde Serao, 40, mentre Mercatorum ha diverse succursali:

Camera di Commercio a Borsa Merci di Napoli in Corso Meridionale 58

Via Salvatore di Giacomo, 8 Agerola (Frazione San Lazzaro)

La nostra guida al momento finisce qui. Se ancora non lo hai fatto, ti invitiamo a compilare il modulo che trovi qui sotto. Sarai ricontattato gratuitamente e senza impegno da un esperto di AteneiOnline che ti aiuterà a valutare il percorso formativo più incline alle tue esigenze e alle tue aspettative.