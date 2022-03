L’università Telematica Mercatorum è stata riconosciuta dal Miur e accreditata come un istituto ufficialmente il 10 maggio 2006. Ad oggi continua a crescere grazie al numero di iscritti che annualmente ne lodano l’offerta formativa e il corpo docenti giudicati di primo livello anche in relazione agli altri atenei online.

Il metodo di studio è assolutamente innovativo perché coniuga i corsi online con attività all’interno delle aziende grazie alla collaborazione con le Camere di commercio. Questa struttura che mescola innovazione e formazione permette ai neolaureati di inserirsi velocemente nel mondo del lavoro e fare carriera già molto presto.

In questa guida parleremo di tutto ciò che riguarda l’Universitas Mercatorum, una delle Università Online Riconosciute dal Miur: dai costi, alla storia, dalle lezioni agli esami, per avere una panoramica tale da poterti permettere di decidere se questa possa essere o meno l’università telematica giusta per te.

Offerta formativa: lauree (triennali, magistrali) e master

L’offerta formativa di Unimercatorum è molto ampia: ecco una tabella completa dei corsi.

Puoi decidere di iscriverti ad una laurea triennale, se sei in possesso di un diploma di maturità o titolo estero equivalente, ad una laurea magistrale, se in possesso di una laurea breve o ad un master di primo o secondo livello che segue la stessa logica.

Sono disponibili anche corsi singoli e da 24 cfu, con docenti validi che ti accompagneranno per tutto il percorso, aiutandoti anche nell’inserimento all’interno di aziende del settore.

Le facoltà Unimercatorum sono davvero tante e si dividono in diverse aree tematiche, al cui interno sono disponibili numerosi corsi:

Ecco la tabella completa dei corsi di laurea Mercatorum:

Tipologia Facoltà Corso Triennale Lettere Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema Triennale Design Design del Prodotto e della Moda Triennale Ingegneria Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile Triennale Ingegneria Ingegneria Informatica Triennale Ingegneria Ingegneria Gestionale Triennale Lingue Lingue e Mercati Triennale Giurisprudenza Scienze Giuridiche Triennale Economia Gestione di Impresa Triennale Scienze della Comunicazione Comunicazione e Multimedialità Triennale Psicologia Scienze e tecniche psicologiche Triennale Scienze Politiche Scienze Politiche e Relazioni Internazionali Triennale Sociologia Sociologia e Innovazione Triennale Statistica Statistica e Big Data Triennale Scienze della Nutrizione Gastronomia, Ospitalità e Territori Magistrale Ingegneria Ingegneria Gestionale Magistrale Psicologia Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni Magistrale Scienze Politiche Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico Magistrale Economia Management

Sono disponibili anche numerosi master Unimercatorum, pensati per permetterti di approfondire il tuo ciclo formativo. L’offerta formativa comprende inoltre una varietà di Corsi di Alta Formazione e Corsi singoli Mercatorum a cui possono accedere tutti gli studenti, anche se laureati o appartenenti ad altro istituto. Non sono finalizzati al rilascio di un titolo, ma soltanto di un certificato che attesti le competenze in quella specifica disciplina. Puoi iscriverti a diversi corsi per approfondire alcuni aspetti professionali e fare uno scatto di carriera.

Tra i nuovi corsi Unimercatorum c’è la Scuola di specializzazione per le professioni legali della durata di due anni, con due curriculum, giuridico forense o notarile e i corsi su criminologia e gestione del patrimonio immobiliare. Come accennavamo in precedenza, i master invece, sono 8 divisi in primo e secondo livello.

Tra i più frequentati ci sono: Tourism Management, Distribuzione, logistica e dei trasporti, Sicurezza e valutazione rischi, Management sanitario e Competenze Digitali e Industria 4.0.

Panoramica dell’Ateneo Universitas Mercatorum

L’Universitas Mercatorum è un’università telematica con una vasta offerta formativa: puoi iscriverti a master di primo e secondo livello, a lauree triennali e magistrali, corsi singoli o di perfezionamento. Sono previsti anche stage curriculari per inserire gli iscritti velocemente sul mercato del lavoro.

Potrai approfondire i principali aspetti che riguardano l’Economia, la Giurisprudenza, l’Ingegneria, la Psicologia e le Scienze Umanistiche. Sono inoltre attivi insegnamenti a settori di grande impatto come Moda e Design.

Il più grande vantaggio nel frequentare Unimercatorum consiste nella rete di contatti che ti viene fornita: puoi fare affidamento su partnership di tipo pubblico (Camere di Commercio) o privato, grazie anche alla stretta collaborazione con Unipegaso.

Gli iscritti nell’Anno Accademico 2020/2021 erano oltre 14mila con un consistente pool di tutor in grado di assisterli e sostenerli in tutto il loro percorso. Le opinioni di chi ha frequentato Unimercatorum sono tutte assolutamente positive e anche i prezzi sono molto contenuti.

Le lezioni si svolgono su piattaforma e-learning e gli esami si svolgono dal vivo. Puoi studiare quando vuoi e ovunque vuoi, hai solo bisogno di una connessione a internet e di un pc, smartphone o tablet. Nel prossimo paragrafo parleremo della storia dell’ateneo e a fine guida troverai un form per richiedere informazioni.

La storia dell’Università Telematica Mercatorum

Il nome Universitas Mercatorum richiama le origini, la natura e la struttura delle camere di commercio: venivano così chiamate le universitates mercatorum, che erano di fatti organismi associativi con funzioni di regolazione dei mercati, a tutela degli interessi di tutti i settori. L’università telematica è stata riconosciuta nel 2006 grazie ad un decreto ministeriale.

Si tratta di una delle università online più antiche: la sua longevità spiega la qualità dei servizi che offre ma anche la complessità della struttura. Il metodo utilizzato consiste in un’alternanza di studio (Learn) e lavoro (Act), grazie all’aiuto di insegnanti e tutor specializzati; previsti stage in azienda e progetti di impresa con attività pratiche per mettere alla prova tutti gli studenti.

Valore laurea e riconoscimento MIUR

La laurea dell’Università Mercatorum è riconosciuta dal Miur ed ha a tutti gli effetti lo stesso valore legale di qualunque altro titolo conseguito in qualsiasi altro ateneo pubblico o privato. Se prima esisteva una certa diffidenza nei confronti degli atenei online, oggi sono equiparati a qualsiasi tipo di Istituzione formativa, in termini sociali e legali.

Con il titolo conseguito all’Unimercatorum puoi partecipare a concorsi pubblici e ai processi di selezione all’interno di tutte le aziende. I datori di lavoro solitamente valutano positivamente l’Universitas Mercatorum in quanto permette agli studenti di formarsi e fare esperienze lavorative, unendo la teoria alla pratica.

Il Miur, oltretutto, sottopone tutte le università, telematiche e tradizionali, ad un controllo annuale per vigilare sui percorsi formativi e sui metodi di studio, fornendo una votazione e segnalando le criticità.

L’Anvur è l’Agenzia che si occupa di questa valutazione. Si tratta di un ente pubblico che si occupa di controllare la qualità del sistema dell’istruzione superiore e della ricerca nazionale. Nel 2021 la Mercatorum ha ottenuto una valutazione Soddisfacente inserendosi tra le migliori università online sul territorio italiano.

La laurea dell’Universitas Mercatorum ha validità anche all’estero. Il titolo è riconosciuto in qualsiasi Paese dell’Unione Europea e in tutti quelli con cui l’Italia ha stretto accordi bilaterali.

Potrebbe comunque venirti richiesto di integrare il tuo piano di studi accademico con corsi specifici utili nel mercato estero. Se così dovesse essere tieni a mente che sono disponibili i corsi singoli che servono proprio a questo. Hanno un costo a parte e ti permettono di avere una formazione completa.

Quanto costa l’Università Telematica Mercatorum: costi, convenzioni, borse di studio

I costi dell’Universitas Mercatorum oscillano tra i 3.000€ e i 4.000€. La notevole fascia di variazione dipende da moltissimi fattori che ora analizzeremo insieme. La retta annuale ammonta a €3.000; a cui vanno tuttavia aggiunte tasse di vario genere e detratti i pacchetti convenzioni dedicati a specifiche categorie di studenti, o le stesse borse di studio Mercatorum.

Alcuni corsi di laurea specifici hanno un costo di partenza di € 4.000 per anno accademico (Gastronomia, ospitalità e territori, Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema e Design del prodotto e della moda).

Come accennavamo poc’anzi oltre al costo della retta annuale bisogna considerare le tasse relative al bollo e ai diritti di segreteria. Nel costo generale è compreso il materiale didattico, le slides e le dispense. Non solo: anche l’assistenza da parte di professori e tutor e tutti gli strumenti per portare a termine il percorso di studi.

Se è vero che nell’università tradizionale i costi sono calibrati in base all’ISEE, è vero anche che studiando online si possono abbattere i costi degli spostamenti e le piccole spese legate alla vita universitaria, oltre al costo legato ai libri, in cui anche una singola unità arriva a costare fino a 50 Euro.

L’importo finale può essere rateizzato. Se hai già consultato la lista delle sedi di Unimercatorum e non ne hai una vicina a casa, ricordati che dovrai considerare anche la “tassa d’esami fuori sede” pari ad € 150. I corsi singoli, costano, invece 120,00 euro per il contributo per le procedure di iscrizione e rilascio del libretto universitario e 50,00 euro per CFU (Credito Formativo Universitario).

All’Università Mercatorum i costi possono essere contenuti grazie ad una serie di convenzioni che l’università ha stipulato con enti pubblici e privati. Le agevolazioni sono previste per gli iscritti ad uno o più sindacati o enti convenzionati e gli studenti con handicap pari o superiore al 66%.

Ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno consultando la lista delle convenzioni presente sul sito della Mercatorum.

Un esempio è quello che riguarda gli studenti tra i 18 anni e i 20 anni che possono iscriversi pagando una retta annuale di 1.500€ invece di 3.000€, con una riduzione del 50% data semplicemente dalla giovane età. Questi ultimi al termine della laurea triennale avranno risparmiato 4.500€. Se fai parte del Programma Futuro Sicuro, puoi dividere il pagamento in 3 rate da 500€.

Se fai parte delle Forze Armate la tua retta annuale sarà di soli 1.700€ invece di 3.000€, con uno sconto del 43% e un risparmio di 3-900 Euro. Anche in questo caso il pagamento è rateizzabile. Se sei, invece, sposato con un appartenente alle Forze Armate, la tua retta verrà 1.955€ invece di 3.000€, risparmiando ben 3.135€ e anche in questo caso è prevista la rateizzazione.

Infine c’è anche un occhio di riguardo per le donne in gravidanza: la retta annuale sarà di 1.700€ invece di 3.000€, rateizzabile. Oltre a quelle citate esistono davvero moltissime agevolazioni.

Oltre alle convenzioni sono disponibili anche numerose borse di studio che cambiano ogni anno. Per l’anno 2020-2021 sono state erogate 100 borse di studio, tra cui quelle destinate a:

portatori di handicap con una invalidità certificata

dipendenti delle Imprese delle Associazioni di categoria nazionali e loro dipendenti

donne che lavorano

dipendenti di Camere di Commercio e di altre strutture camerali

imprenditori e/o loro figli e/o parenti

Grazie alle borse di studio Mercatorum c’è un abbattimento complessivo del 25% della quota di iscrizione annuale. Inoltre grazie a Unioncamere si possono co-finanziare con 1.000 euro un ulteriore sconto per 100 lavoratori delle categorie destinatarie delle borse di cui abbiamo appena parlato. Per fare richiesta della borsa di studio, dovrai consegnare alla segreteria:

Domanda di immatricolazione

Domanda di partecipazione alla borsa di studio

Ricevuta dell’avvenuto pagamento di € 618

Opinioni e recensioni su Unimercatorum

Gli studenti dell’Universitas Mercatorum si dicono complessivamente soddisfatti dell’ateneo. Le recensioni Unimercatorum sono molto positive. Ad emergere, oltre alla qualità della didattica anche la possibilità di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro. La Mercatorum viene descritta come una buona università, all’avanguardia, che ha a cuore il benessere degli studenti.

Si tratta di un ateneo online riconosciuto dal Miur che viene lodato anche nelle opinioni dell’anno 2021, nonostante l’emergenza sanitaria. L’offerta formativa propone materie nuove, al passo con i tempi, perfette per chi desidera inserirsi velocemente nel mercato del lavoro.

Ci sono anche commenti negativi sulla Mercatorum: alcuni hanno lamentato l’attività della segreteria didattica e la modalità d’esame (a crocette) che prevede che per prendere il massimo bisogna rispondere correttamente a 30 domande (+1). Questo però è fatto per garantire un’istruzione di altissimo livello. Probabilmente molti di questi aspetti verranno limati con il tempo.

Facendo un bilancio generale le opinioni Mercatorum restano comunque molto positive, scritte da studenti che hanno già frequentato questo ateneo e che ne apprezzano la didattica e il corpo docenti. Nel prossimo paragrafo parleremo delle lezioni online.



Lezioni e piattaforma e-learning

Si può accedere alle lezioni Mercatorum connettendosi direttamente alla piattaforma e-learning dell’ateneo. Una volta portata a termine la procedura di immatricolazione si riceveranno le credenziali per iniziare a studiare.

La piattaforma di e-learning Mercatorum prevede la possibilità di evidenziare alcune parole inserendo un collegamento ipertestuale che invierà a delle pagine interattive per permettere agli studenti di approfondire ulteriormente l’argomento con materiale di studio. Sono previsti anche esercizi per la verifica dell’apprendimento, associati alle lezioni con meccanismi di autocorrezione”. Se deciderai di non fare gli esercizi, non potrai passare alla lezione successiva.

Questo meccanismo è stato scelto per dare da una parte ai professori una panoramica della comprensione degli studi che propongono, dall’altra agli studenti una percezione della preparazione maturata in vista degli esami Mercatorum che dovranno sostenere.

Sulla piattaforma e-learning in vista della prova finale, potrai accedere a:

Videoconferenze didattiche

Esercitazioni guidate

Interventi di valutazione formativa

Discussioni su sollecitazioni stimolate dagli iscritti

Simulazioni di prove

Gli esami presso Unimercatorum

Gli esami dell’Universitas Mercatorum si svolgono abitualmente in presenza in una delle numerose sedi che l’Ateneo mette a disposizione sul territorio italiano. In questo periodo di emergenza sanitaria le prove si sono svolte online e non è ancora chiaro come cambierà la situazione nei prossimi mesi.

Si tratta di esami scritti (a crocette, a risposta multipla o misti) o esami orali, a discrezione del docente. Le prove d’esame dei singoli insegnamenti si svolgono, generalmente, in presenza e possono essere scritte e orali.

Se decidi di svolgere la prova a Roma è gratuita, se invece vuoi svolgere gli esami in una sede vicino a casa o al lavoro dovrai considerare un costo di Euro 150. Nella capitale sono previste 3 sessioni d’esame: 2 sessioni per le prove orali e una per gli esami in forma scritta.

Negli altri punti Mercatorum sono invece 6 sessioni d’esame all’anno per le prove scritte. Condizione necessaria per sostenere gli esami Mercatorum è essere in regola con i pagamenti delle tasse universitarie, oltre che aver seguito le lezioni online e le prove intermedie.

Non c’è un limite di esami che si possono sostenere in una sola sessione dell’Universitas Mercatorum, dipende tutto dall’impegno e dalla volontà del singolo studente. Se si rifiuta il voto, si dovrà aspettare la successiva sessione per tentare di dare nuovamente l’esame.

Iscrizioni: come e quando iscriversi

Le iscrizioni all’Unimercatorum sono aperte tutto l’anno: puoi immatricolarti quando vuoi senza costi aggiuntivi, a differenza delle università tradizionali che hanno dei segmenti specifici legati a questa attività – Puoi procedere solo se si è in possesso di un Diploma di Scuola Superiore Secondaria di II grado o di altro titolo equivalente conseguito all’estero nel caso di laurea breve; se ti vuoi iscrivere ad una laurea magistrale avrai bisogno di un titolo di laurea triennale.

Non puoi iscriverti a diversi corsi contemporaneamente e in caso di mancato mantenimento di questa clausola non potrai conseguire alcun titolo e non otterrai un risarcimento economico. Per procedere all’iscrizione dovrai fare la procedura di registrazione sul sito Unimercatorum inserendo i tuoi dati personali; dovrai fornire:

tessera sanitaria;

copia titolo di studio o autocertificazione;

documento di riconoscimento

copia del pagamento.

Le sedi di Universitas Mercatorum in Italia

L’Universitas Mercatorum ha numerose sedi dislocate su tutto il territorio italiano. La sede principale di Mercatorum si trova a Roma, nel prestigioso Palazzo Costaguti. C’è anche un campus ad Agerola, in provincia di Napoli.

Ecco un elenco di tutte le sedi:

Regione Città Indirizzo Lazio Roma Piazza Mattei 10 e Unioncamere – Piazza Sallustio, 21 Lombardia Milano Palazzo Durini – Via Santa Maria Valle, 2 Piemonte Torino Palazzo Durini – Via Santa Maria Valle, 2 Campania Napoli Camera di Commercio – Borsa Merci di Napoli – Corso Meridionale 58 Campania Agreola Via Salvatore di Giacomo, 8 Agerola (Frazione San Lazzaro) 80051 Napoli Sicilia Agrigento Palazzo Borsellino, Via Atenea 15/19 Agrigento, 92100 Piemonte Alba Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra” – Piazza Medford, 3 12051 Piemonte Alessandria Camera di Commercio di Alessandria, Via Andrea Vochieri n. 58 Puglia Andria C.F.O.P. “Don Tonino Bello” Via B. Buozzi, 3/a-b – 76123 (BT) Marche Ancona Camera di Commercio delle Marche, Largo XXIV Maggio, 1 Puglia Bari Via Amendola, 172/C – 70126 BARI K1 – 6° piano (c/o Executive Center) Piemonte Barolo Castello Falletti, Via Collegio Barolo n.2, 12060 Barolo Lombardia Bergamo Azienda Speciale Bergamo Sviluppo – Via Zilioli 2 Emilia Romagna Bologna Unioncamere Emilia Romagna – Viale Aldo Moro, 62 Puglia Bovino ): P.S.B. s.r.l., Comune di Bovino in Contrada Tiro a Segno, SNC Lombardia Brescia Centro di formazione OK SCHOOL ACADEMY, Via Arturo Reggio, 12 e Brixia Forum presso ProBixia, Via Caprera, 5 Puglia Brindisi Camera di Commercio di Brindisi – Via Bastioni Carlo V, 4 Sicilia Caltanissetta Camera di Commercio I.A.A. Area supporto alle imprese, Corso Vittorio Emanuele, 38 Molise Campobasso Camera di Commercio del Molise – Piazza della Vittoria, 1 Campania Capodrise Centro Massaro, Via Retella SNC Capodrise (CE) Campania Caserta Piazza S. Anna – Palazzo Era Sicilia Catania Camera di Commercio di Catania, Via Cappuccini, 2 Calabria Catanzaro Camera di Commercio di Catanzaro, Via Menniti Ippolito Antonio, 16 Sicilia Cefalù Sale della IDCT – International District for Congress and Training, Via Costa n. 63 Anruzzo Chieti Camera di Commercio, Piazza Vico, 3 Calabria Cosenza : Camera di Commercio di Cosenza, Via Calabria, 33 Calabria Crotone Camera di Commercio di Crotone – Via A. De Curtis, 2 Lombardia Curtatone Piazza Corte Spagnola, 4 (MN) – 46010 Curtatone Mantova Toscana Firenze Artex Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, Via Giano della Bella Puglia Foggia Camera di Commercio di Foggia, Via Michele Protano, 7 Toscana Grosseto Camera di Commercio Maremma e Tirreno sedi di Grosseto e Livorno – Via Fratelli Cairoli, 11 Liguria Imperia Camera di Commercio di Imperia – Via T. Schiva, 29 Abruzzo L’Aquila Agenzia per lo Sviluppo Azienda Speciale CCIAA L’Aquila – Via degli Opifici, 1 Calabria Lamezia Terme Fondazione San Tarcisio, Via Conforti, 144; Lazio Latina Istituti Scolastici Paritari “Steve Jobs” – Via Piccarello, 2 Puglia Lecce Camera di Commercio di Lecce, Viale Gallipoli, 39 Sicilia Messina Camera di Commercio di Messina Piazza Felice Cavallotti n. 3 Lombardia Milano : Palazzo Durini – Via Santa Maria Valle, 2 Toscana Montecatini COOP. SOC. Istituto San Giuseppe, Via Leoncavallo, 17 Campania Napoli Camera di Commercio – Borsa Merci di Napoli – Corso Meridionale 58 Campania Padula Certosa di San Lorenzo, Viale Certosa Campania Pagani Istituto suore Preziosissimo Sangue – Via San Francesco, 107 Pagani Sicilia Palermo Confcommercio – Via E. Amari, 11 Friuli Venezia Giulia Pordenone Camera di Commercio di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 47 Sicilia Ragusa Camera di Commercio di Ragusa, Piazza Libertà, snc Calabria Reggio Calabria Confcommercio Reggio Calabria Via Zecca,5, 89125 Reggio Calabria RC Lazio Roma Unioncamere – Piazza Sallustio, 21 Campania Santa Maria Capua Vetere Istituti scolastici Iervolino “I Carissimi”, Via Antonio Tari, 49 Sardegna Sassari Azienda Speciale Procamera, Via Predda Niedda, 18 Sicilia Siracusa Camera di Commercio di Siracusa, Via Duca degli Abruzzi, 4 Piemonte Torino Ascom Confcommercio – Via Andrea Massena 20 Trentino Alto Adice Trento Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il Terziario – Via Prati 22 Veneto Treviso Camera di Commercio di Treviso, Piazza Borsa, 3b Friuli Venezia Giulia Udine Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Via Elio Morpurgo, 4; Lombardia Valtellina Sale della Parrocchia di S.Stefano, Via Dante, Comune di Mazzo di Valtellina Lazio Velletri Palazzo Romani, Corso della Repubblica, 253 Calabria Vibo Valentia Camera di Commercio di Vibo Valentia Piazza San Leoluca – Complesso Valentianum

Giudizio conclusivo su Unimercatorum

Siamo giunti alla fine di questo approfondimento sull’Universitas Mercatorum ed è venuto il momento di tirare le fila e fare un bilancio sulla base di quanto abbiamo già visto: la Mercatorum ha un ottimo riscontro sul mercato.

Questa università telematica piace agli studenti e piace alle aziende: piace agli studenti perché ha un’offerta formativa nuova e personalizzabile e piace alle aziende perché non fornisce una preparazione ai suoi iscritti solo dal punto di vista didattico, ma li accompagna anche nel mondo del lavoro grazie a stage ed esperienze all’interno delle imprese già durante il periodo degli studi.

La Mercatorum permette ai ragazzi di studiare su una piattaforma nuova e innovativa in cui materiali didattici e slides vengono caricati e sono online 24 ore su 24 7 giorni su 7. Sono presenti video lezioni, audio lezioni e aule virtuali per mettere in contatto studenti e docenti in uno spazio collaborativo e di ampia condivisione.

I docenti sono a disposizione per chiarire dubbi e approfondire gli argomenti così come i tutor che accompagnano gli studenti in tutto il loro percorso. La Mercatorum è riconosciuta dal Miur e monitorata dall’ANVUR e rilascia un titolo di studi che ha a tutti gli effetti lo stesso valore legale di uno conseguito in qualsiasi altra università frontale.

Le valutazioni sono tutte assolutamente positive e riflettono la qualità di un ateneo che permette agli studenti di lavorare e studiare contemporaneamente: in pausa studio, mentre si è liberi da obblighi familiari o mentre si sta progettando l’avvio di una start-up.

