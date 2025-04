Valditara, liceo made in Italy: 511 studenti e crescita del 21,7%

Durante l’inaugurazione della Fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy“, il Ministro Valditara ha celebrato il Made in Italy come elemento distintivo della produzione nazionale. Questa eccellenza, riconosciuta globalmente per qualità e innovazione, rappresenta secondo il Ministro un asset fondamentale per l’economia italiana e un importante riferimento culturale, con la Fondazione incaricata di collegare il sistema produttivo con quello formativo.

Il ruolo del liceo made in Italy

Il nuovo liceo del Made in Italy rappresenta una pietra miliare nel collegamento tra formazione e mondo produttivo. I dati confermano il successo dell’iniziativa: 511 studenti iscritti per l’anno in corso, con un notevole incremento del 21,7% rispetto ai 420 dell’anno precedente.

Questo trend positivo segnala l’efficacia dell’innovazione educativa nel preparare i futuri protagonisti dell’eccellenza italiana.

Educazione civica e cultura d’impresa

Un aspetto fondamentale dell’iniziativa riguarda l’integrazione dell’educazione civica nelle scuole attraverso nuove linee guida specifiche. Valditara ha evidenziato come queste siano pensate per trasmettere agli studenti i valori costituzionali in senso ampio, creando cittadini consapevoli e preparati.

Parallelamente, la Fondazione intende valorizzare la cultura d’impresa all’interno del percorso scolastico, richiamando esplicitamente l’articolo 41 della Costituzione che riconosce e sostiene l’iniziativa economica privata. Questo duplice approccio mira a costruire un legame solido tra principi democratici e spirito imprenditoriale, elementi complementari per la formazione completa delle nuove generazioni.

Formazione e riconoscimento dell’eccellenza

Nel delineare la visione educativa del liceo Made in Italy, il Ministro Valditara ha posto particolare enfasi sul valore del lavoro come pilastro fondante della Costituzione italiana. Questo principio si concretizza nell’ambizioso progetto di premiare i maestri del Made in Italy, figure emblematiche che incarnano l’eccellenza artigianale e produttiva del nostro Paese.

L’iniziativa non si limita al mero riconoscimento, ma si configura come un elemento strategico per rafforzare la formazione di qualità nel settore manifatturiero. Il liceo del Made in Italy viene così concepito come un vero e proprio istituto d’eccellenza, destinato a formare manager e professionisti capaci di guidare il futuro dell’impresa italiana, valorizzando competenze specialistiche e tradizioni produttive che rappresentano un patrimonio inestimabile per l’economia nazionale.