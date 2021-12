Capodanno 2022: offerte per New York

Avete in mente di passare il Capodanno a New York e siete alla ricerca delle migliori offerte low cost? Bene, siete capitati nel posto giusto, siamo come un’agenzia di viaggi a portata di click, vi possiamo indirizzare dandovi tutte le informazioni necessarie sulle offerte dei voli e sui migliori hotel dove pernottare per una vacanza da sogno. Dovreste affrettarvi a prenotare il vostro viaggio, la data è vicina e i prezzi potrebbero aumentare, quindi non perdete altro tempo e iniziate a pensare bene con chi volete intraprendere questo viaggio, cosa portare con voi e cosa lasciare a casa. Ci sono diverse compagnie aeree che organizzano pacchetti di offerte vantaggiosi per i propri clienti, cercando di andare incontro, per quanto possibile, alle esigenze di tutti. Capodanno a New York sembra il titolo di un film, ma se vi affrettate, potreste davvero realizzare questo sogno; vediamo le offerte e i migliori hotel in cui pernottare. Continuate a leggere…

Capodanno 2022 a New York: le migliori offerte low cost

La grande mela vi aspetta per festeggiare insieme il capodanno. New York è servita da tre aeroporti principali:

l’aeroporto internazionale John F. Kennedy (codice aeroportuale JFK)

il La Guardia (codice aeroportuale LGA)

l’aeroporto internazionale del New Jersey Newark Liberty (codice aeroportuale EWR)

New York ha davvero tanto da offrire ai suoi visitatori, diverse sono le attrazioni che ospitano milioni di turisti tutto l’anno, giusto per citarne qualcuno: l’Empire State Building, la Statua della Libertà, il Rockfeller Center, Central Park, Metropolitan Museum of Art. Ce ne sono molti altri, lasceremo a voi la curiosità di scoprirli; non perdiamo di vista l’obiettivo principale e scopriamo le migliori offerte. Innanzitutto cominciamo col dire che le principali compagnie aeree che effettuano voli per New York sono: United Airlines, Air Canada, Lufthansa e Sas. Potrete trovare voli, andata e ritorno, che partono da 300 euro, dovrete solo scegliere i giorni e partire.

Capodanno 2022 a New York: i migliori hotel in cui alloggiare

Quando si organizza un viaggio, dopo la destinazione il passo successivo è quello di trovare un hotel che risponda a tutte le nostre esigenze. Deve trovarsi non troppo lontano dal centro, non deve essere troppo caro e deve fornire tutti i servizi di cui necessitano i clienti. Dopo una breve ricerca, ci sentiamo di consigliarvi questi hotel:

Salisbury Hotel: si trova a New York, a 0,5 km da Broadway

si trova a New York, a 0,5 km da Broadway Mela Times Square: si trova a New York, a 0,2 km da Times Square, in centro

si trova a New York, a 0,2 km da Times Square, in centro The Kimpton Muse: a New York e a 0,3 km da Times Square

a New York e a 0,3 km da Times Square The Gregory Hotel: si trova a New York a 0,8 km dal centro

si trova a New York a 0,8 km dal centro NH Jolly Madison Towers: si trova a New York a 0,9 km dal centro

Ovviamente non sono solo questi, ce ne sono tanti altri che, come questi, offrono diverse offerte ai turisti.