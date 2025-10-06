Concerti di Louis Tomlinson 2026: date, biglietti e scaletta del tour italiano

Louis Tomlinson torna in Italia nel 2026 con il tour “How Did We Get Here? World Tour” che promette di essere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. L’annuncio, riportato da Billboard il 1° ottobre 2023, ha scatenato l’entusiasmo dei fan italiani che potranno finalmente rivedere dal vivo l’ex membro dei One Direction.

L’ex membro degli One Direction si esibirà infatti dal vivo giovedì 9 aprile all’Unipol Arena di Bologna e venerdì 10 aprile al Forum di Milano.

Il ritorno dell’artista britannico nel nostro paese rappresenta un momento cruciale per la sua carriera da solista, consolidando il legame speciale che ha sempre avuto con il pubblico italiano. La forte aspettativa legata alla sua presenza sul palco testimonia il successo del percorso artistico intrapreso dopo lo scioglimento della celebre boyband.

Questo concerto si inserisce nel panorama musicale come evento di particolare rilevanza per gli studenti e i giovani appassionati, che hanno seguito l’evoluzione artistica di Tomlinson dai tempi di X-Factor fino ai suoi più recenti successi da solista.

La scaletta del concerto di Louis Tomlinson

La scaletta di un concerto di Louis Tomlinson rappresenta un viaggio emotivo attraverso la sua evoluzione artistica, dai successi dei One Direction ai brani più intimi della sua carriera solista. Per il tour italiano del 2026, l’artista britannico ha preparato una setlist che promette di soddisfare sia i fan storici che i nuovi ascoltatori.

Il concerto, della durata di circa un’ora e mezza, seguirà questa scaletta:

The Greatest

Kill My Mind

Bigger Than Me

Drag Me Down

Face the Music

We Made It

Night Changes

Written All Over Your Face

Back to You

7

Copy of a Copy of a Copy

Walls

Angels Fly

Out of My System

Bis:

Saturdays

Where Do Broken Hearts Go

Silver Tongues

Biglietti del concerto

I biglietti per i concerti di Louis Tomlinson in Italia saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 10:00 di giovedì 9 ottobre. Per accedere alla presale sarà sufficiente registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale aprirà invece alle 10:00 di venerdì 10 ottobre, anche su Ticketmaster.

Il profilo di Louis Tomlinson

Louis William Tomlinson, nato il 24 dicembre 1991 a Doncaster nel Regno Unito, ha conquistato la fama mondiale attraverso un percorso artistico straordinario. La sua carriera inizia nel 2010 con l’audizione per X-Factor, dove, nonostante non sia passato come solista, i giudici lo hanno unito ad altri quattro ragazzi formando i One Direction.

La band ha dominato le classifiche mondiali dal 2011 al 2016, pubblicando cinque album in studio e vendendo milioni di copie. Dopo lo scioglimento del gruppo, Tomlinson ha intrapreso la carriera solista lanciando “Just Hold On” nel 2016, che ha raggiunto la seconda posizione nelle classifiche britanniche.

Il suo album di debutto “Walls” del 2020 ha confermato il suo talento individuale, posizionandosi al quarto posto nel Regno Unito e al nono nella Billboard 200 americana. Successi come “Back to You” e “Miss You” hanno consolidato la sua presenza nel panorama musicale internazionale, mentre il nuovo album “Faith in the Future” rappresenta l’evoluzione artistica più matura dell’ex membro dei One Direction.

I retroscena e curiosità sul concerto

La durata prevista del concerto di Louis Tomlinson è di circa un’ora e trentuno minuti, un timing studiato per mantenere alta l’energia del pubblico dall’inizio alla fine. Questa scelta riflette l’esperienza maturata durante i precedenti tour mondiali, dove l’artista ha perfezionato la formula ideale per coinvolgere i fan senza mai perdere intensità.

Un elemento distintivo dei concerti di Tomlinson è la sua capacità di creare un dialogo autentico con il pubblico italiano, spesso intervallando le performance con aneddoti personali e ringraziamenti nella nostra lingua. Durante i precedenti live, l’ex membro dei One Direction ha dimostrato particolare affetto per l’Italia, dedicando momenti speciali ai fan nostrani.

La scaletta presenta un’interessante evoluzione rispetto ai tour precedenti, con l’inserimento strategico di brani come “Bigger Than Me” in posizione anticipata, segnalando la volontà di presentare il nuovo materiale discografico in una cornice privilegiata. Il bis, composto da tre brani emozionalmente intensi, rappresenta il momento culminante dello spettacolo, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli spettatori.

Fonte immagine: The Telegraph