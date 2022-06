Quel che per la generazione Z può essere quasi ovvio, per boomer e simili resta un concetto da esplorare: lo spazzolino elettrico è un oggetto sempre più presente nelle case o in valigia, sempre più apprezzato dai giovani, ma soprattutto è sempre più accessibile grazie a nuovi brand che si affacciano sul mercato portando offerte, concorrenza e qualità.

Oclean è tra questi, con bundle completi che strizzano l’occhio alla famiglia intera per proporre un nuovo modo di affrontare il tema dell’igiene orale. Quante volte al mattino prima di approcciare la giornata di studio si porta avanti la sequenza dentifricio – spazzolino – lavaggio? Tutto automatico, che si fa senza pensarci più su ed in molti casi senza più curare quei dettagli che fanno la differenza. Uno spazzolino Oclean, invece, pensa proprio a quei dettagli che la nostra mente ormai ignora, depositando nelle sue rotazioni e vibrazioni quei movimenti che una mano distratta spesso dimentica.

Oclean: sorriso giovane da spazzolino smart

Belli e inaccessibili? Non più: utili e scontati. Grazie alle offerte Oclean (attive soltanto fino al 20 giugno!) è possibile mettere mano ad uno spazzolino di questa caratura, ma con un bundle di tutto vantaggio:

Il set Oclean Air 2T (in foto) è disponibile con ben 4 testine di ricarica in omaggio, utili potenzialmente per tutta una famiglia, oppure valide per una pulizia prolungata nel tempo – ogni 3 mesi circa, infatti, la testina va sostituita così come andrebbe sostituito un normale spazzolino. 69,99$ in tutto e il nuovissimo bundle è tuo: un sorriso giovane nasce da uno spazzolino smart, attraverso un connubio di progettualità intelligente e di pragmatico utilitarismo.

Utilizzando il codice coupon 20OFFA, invece, è possibile mettere mano al 20% di sconto su tutti gli accessori opzionali: dal set da 8 testine, fino al caricatore e altro ancora. Con questo addendum è possibile regalarsi un “plus” per la propria esperienza quotidiana e per la propria igiene orale.

I prezzi sono da intendersi IVA inclusa e senza alcun costo di spedizione a livello globale: l’occasione è ghiotta, insomma, e va porta a casa in tempi rapidi perché la scadenza del 20 giugno è ormai estremamente vicina.

Arrivati a questo punto sarà facile comprendere come per la prima volta si sia nuovamente riposta attenzione ad una azione a cui da troppo tempo non si rivolgeva più la necessaria attenzione: lavarsi i denti è talmente azione quotidiana e reiterata che ormai è completamente affossata nella routine sacrificandone qualità e consapevolezza. Uno spazzolino elettrico ridona importanza e significato a questo atto, recuperando l’attenzione con cui ci si guarda allo specchio e ripristinando l’importanza del gesto.

Su questa pagina è possibile fare un passo avanti, così come è possibile regalarlo ad un famigliare o ad un amico per una occasione speciale. Uno spazzolino elettrico è un brivido regalato ad un gesto abitudinario e stanco, recuperandone l’originale importanza con nuovo sorriso.

In collaborazione con Oclean

Articolo sponsorizzato