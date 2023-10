X Factor 2023, riassunto sesta puntata: ecco i 12 concorrenti ufficiali dei Live

X Factor 2023, riassunto sesta puntata: cos’è successo

Giovedì 19 ottobre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda la sesta puntata di X Factor 2023 con il primo ed unico appuntamento con gli Home Visit. I giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan in questa fase hanno riascoltato i 5 artisti che hanno scelto ai Bootcamp per il proprio team. Nella prima puntata di Bootcamp Fedez per il suo team ha scelto Maria Tomba, Asia Leva, Lorenzo Bonfanti, Giulia Petronio e Sara Sorrenti in arte Sarafine, mentre Dargen D’Amico ha optato per gli Stunt Pilots, Andrea Settembre, Fabio D’Errico, Edoardo Brogi e Fabrizio Longobardi (noto con il nome d’arte Il Solito Dandy). Nella seconda puntata di Bootcamp Ambra Angiolini per il suo team ha scelto Gaetano De Caro, gli Isobel Kara, Jacopo Martini, Matteo Pierotti e Angelica Bove, mentre Morgan ha scelto gli Animaux Formidables, Niccolò Selmi, i Manifesto, Anna Castiglia e i Sickteens. Nella fase degli Home Visit solo tre per ogni squadra possono rimanere in gara: chi ce l’avrà fatta?

X Factor 2023, riassunto sesta puntata: il team di Fedez

Confermati nel team di Fedez Asia, Maria Tomba e Sarafine. Ecco i brani di Asia Leva:

Brano Audition : I Like It , Cardi B, Bad Bunny & J Balvin (4 sì dai giudici)

Brano Bootcamp : Bang Bang , Ariana Grande, Jessie J, Nicki Minaj

Brano Home Visit : Changes , XXXTentacion

I brani di Maria Tomba:

Brano Audition : Piece of My Heart , Janis Joplin (3 sì, no da Ambra)

Brano Bootcamp : America , Gianna Nannini

Brano Home Visit : Numb , Linkin Park

I brani di Sarafine:

Brano Audition : Malati di gioia , inedito (4 sì)

Brano Bootcamp : The House of the Rising Sun , The Animals

Brano Home Visit : Desert Rose , Sting

X Factor 2023, riassunto sesta puntata: il team di Dargen D’Amico

Confermati nel team di Dargen D’Amico Il Solito Dandy, Settembre e Stunt Pilots. Ecco i brani de Il Solito Dandy:

Brano Audition : Telefonami tra vent’anni , Lucio Dalla (3 sì, no da Ambra)

Brano Bootcamp : Solo Tu , inedito

Brano Home Visit : 1950 , Amedeo Minghi

Ecco i brani di Andrea Settembre:

Brano Audition : ME STAJE APPENNENN’ AMÒ – LIBERATO (4 sì)

Brano Bootcamp : End Of The Road , Noga Erez

Brano Home Visit : Amandoti , CCCP

Ecco i brani degli Stunt Pilots:

Brano Audition : Kiss , Prince & The Revolution (4 sì)

Brano Bootcamp : Aeroplane , Red Hot Chili Peppers

Brano Home Visit : Imma Stunt , inedito

X Factor 2023, riassunto sesta puntata: il team di Ambra

Confermati nel team di Ambra Angelica, Matteo Alieno e Gaetano De Caro. Ecco i brani di Angelica:

Brano Audition : La Notte , Arisa (4 sì)

Brano Bootcamp : All I Want , Kodaline

Brano Home Visit : Iron Sky , Paolo Nutini

Ecco i brani di Matteo Alieno:

Brano Audition : Io non canto , Franco Califano (4 sì)

Brano Bootcamp : Più o meno , inedito

Brano Home Visit : Sfiorivano le viole , Rino Gaetano

Ecco i brani di Gaetano De Caro:

Brano Audition : It’s a Man’s Man’s Man’s World , James Brown (3 sì, no da Dargen)

Brano Bootcamp : Pensiero stupendo , Patty Pravo

Brano Home Visit : Hope There’s Someone , Antony and The Johnsons

X Factor 2023, riassunto sesta puntata: il team di Morgan

Confermati nel team di Morgan Animaux Formidables, Selmi e SickTeens. Ecco i brani degli Animaux Formidables:

Brano Audition : We Are All Animals , inedito (4 sì)

Brano Bootcamp : Who Said , Planet Funk

Brano Home Visit : Ring On Fire , Johnny Cash

Ecco i brani di Selmi:

Brano Audition : Doccia Ghiaccia , inedito (4 sì)

Brano Bootcamp : Elliot’s Song , Dominic Fike

Brano Home Visit : La nostra relazione , Vasco Rossi

Ecco i brani dei SickTeens:

Brano Audition : Youngblood , 5 Seconds of Summer (4 sì)

Brano Bootcamp : Hold On , Justin Bieber

Brano Home Visit : Careless Whisper , George Michael

