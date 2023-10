X Factor 2023, riassunto quarta puntata: i cantanti ammessi da Fedez e Dargen d’Amico

X Factor 2023, riassunto quarta puntata: cos’è successo

Giovedì 5 ottobre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda la quarta puntata di X Factor 2023 con il primo appuntamento dei Bootcamp. I giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan in questa fase devono riascoltare gli artisti che hanno già conosciuto alle Audizioni. Nello specifico la giuria ha trovato sul palco cinque sedie su cui far sedere artisti o band che in origine sono dodici. Con gli switch sempre in agguato però nessuno dei ragazzi in gara ha il posto assicurato. Però per la prima volta nella storia del talent show i quattro hanno scelto in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che ha dato loro modo di comporre personalmente il proprio team senza distinzioni tra solisti e band. I giudici hanno così rivisto i volti dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che ha previsto per ognuno di loro l’opportunità di selezionare 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi.

X Factor 2023, riassunto quarta puntata: il team di Fedez

Ecco i cantanti scelti nel quarto appuntamento con i Bootcamp dello show Sky Original prodotto da Fremantle per la squadra di Fedez: Maria Tomba, Asia Leva, Lorenzo Bonfanti, Giulia Petronio e Sara Sorrenti in arte Sarafine. A far molto discutere è stata sicuramente la scelta di far entrare Asia Leva nel team per far alzare Alice. Fedez ha ricevuto molti fischi da parte del pubblico e quando Asia è andata ad abbracciare Alice, quest’ultima le ha detto sottovoce che quello che avrebbe fatto da lì a poco non era affatto contro di lei. A sorpresa, dopo l’eliminazione, Alice ha proposto a cappella “Bang bang“, brano fatto poco prima proprio da Asia. Un modo per mettere a confronto le due performance e far capire al cantante di aver fatto la scelta sbagliata? Alice ha lasciato il palco con il sorriso sulle labbra, mentre Asia ci è rimasta male e ha specificato che lei non si sarebbe comportata in questo modo e che si è trattato un gesto di cattivo gusto.

X Factor 2023, riassunto quarta puntata: il team di Dargen D’Amico

Ecco i cantanti scelti nel quarto appuntamento con i Bootcamp dello show Sky Original prodotto da Fremantle per la squadra di Dargen D’Amico: gli Stunt Pilots, Andrea Settembre, Fabio D’Errico, Edoardo Brogi e Fabrizio Longobardi (noto con il nome d’arte Il Solito Dandy). Per Dargen fischi per non aver scelto il duo Giovie e Mick che nel backstage con la conduttrice Francesca Michilien ha confessato che il problema è stato che Dargen non era il giudice per loro.

