X Factor 2023, riassunto quinta puntata: i cantanti ammessi da Ambra e Morgan

X Factor 2023, riassunto quinta puntata: cos’è successo

Giovedì 12 ottobre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda la quinta puntata di X Factor 2023 con il secondo ed ultimo appuntamento dei Bootcamp. I giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan in questa fase devono riascoltare gli artisti che hanno già visto esibirsi alle Audizioni. Per la prima volta nella storia del talent show i quattro giudici hanno scelto in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione e hanno rivisto i volti dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che ha previsto per ognuno di loro la possibilità di selezionare 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi. Nella prima puntata di Bootcamp Fedez per il suo team ha scelto Maria Tomba, Asia Leva, Lorenzo Bonfanti, Giulia Petronio e Sara Sorrenti in arte Sarafine, mentre Dargen D’Amico ha optato per gli Stunt Pilots, Andrea Settembre, Fabio D’Errico, Edoardo Brogi e Fabrizio Longobardi (noto con il nome d’arte Il Solito Dandy). Quali sono state le scelte di Ambra e Morgan?

X Factor 2023, riassunto quinta puntata: il team di Ambra

Ad aprire la puntata è stata Ambra Angiolini, che ha portato con sé: Gaetano De Caro, che ha presentato una cover di “Pensiero stupendo” di Patty Pravo, confermando le eccezionali doti vocali mostrate alle Audition; gli Isobel Kara con la loro originalissima versione “salentina” di “NIMPHA – La storia di una ninfomane” di Madame; Jacopo Martini con il suo inedito “Dispetto”, brano catchy dal sound anni Ottanta; Matteo Pierotti con la sua “Più o meno”. infine Angelica Bove con una cover davvero emozionante di “All I Want” dei Kodaline.

X Factor 2023, riassunto quinta puntata: il team di Morgan

Per la squadra di Morgan, invece, a conquistare le 5 sedie a disposizione sono stati: gli Animaux Formidables, con il loro personalissimo sound sulla cover di “Who Said” dei Planet Funk; Niccolò Selmi, con la sua intensa versione di “Elliot’s Song” di Dominic Fike; i Manifesto che con “Black” hanno fatto riscoprire i Pearl Jam a Morgan; Anna Castiglia e la sua inedita reinterpretazione di “Un Tempo Piccolo” di Franco Califano; e i Sickteens, con la loro cover di “Hold On” di Justin Bieber in versione rock.

Ph. Virginia Bettoja