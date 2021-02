Oggi, 11 febbraio 2021, si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Costituisce un’iniziativa particolarmente importante in quanto mira a ricordare quanto prezioso sia il contributo del genere femminile in ambito scientifico e tecnico, al pari di quello del genere maschile e, per questo, punta a far sì che venga non solo riconosciuto, ma anche rafforzato. Purtroppo non sempre, ancora oggi, ciò avviene: donne e ragazze in tutto il mondo continuano ad essere penalizzate da stereotipi ed evidenti disuguaglianze di genere. Disuguaglianze che continuano a lasciare indietro le bambine e le ragazze rispetto ai loro coetanei maschi.

Leggi: Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le poesie più belle

Cos’è la Giornata internazionale delle donne nella scienza

The International Day of Women and Girls in Science è una giornata proclamata il 22 dicembre 2015 dalle Nazioni Unite e patrocinata dall’Unesco. Si pone l’obiettivo di garantire alle donne pari opportunità nella carriera scientifica. Nonostante i grandi sforzi fatti in tale direzione esistono ancora evidenti disparità nel mondo del lavoro, della politica e della ricerca a carico del sesso femminile. Nel campo scientifico e tecnologico, in particolare, tale diseguaglianza affonda le radici nel passato.

Non è un mistero che per secoli alle donne sia stato negato l’accesso all’istruzione. E, anche quando si aprì per loro la possibilità di poter intraprendere la carriera scolastica, si optò sempre per gli studi umanistici facendo sì che si radicasse la convinzione che le donne fossero più portate e “adatte” alle materie umanistiche. La scienza continua ad essere un campo dominato dagli uomini. Ciò è provato dai dati raccolti dalle Nazioni Unite dai quali si evince che, nel mondo, meno del 30% dei ricercatori in ambito scientifico siano donne. Nonostante tale discriminazione di genere, tuttavia, sono tanti gli esempi di rappresentanti del genere femminile che hanno contribuito – e continuano a farlo – al progresso scientifico.

L’obiettivo dell’ International Day of Women and Girls in Science

L’obiettivo della Giornata è quello di promuovere un accesso completo, equo e paritario alla partecipazione scientifica da parte di donne e ragazze. Nonché di promuovere l’uguaglianza di genere e raggiungere una piena parità di opportunità nella carriera scientifica.

Leggi anche: Code4Future: il ruolo delle donne della digital information