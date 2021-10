Green pass: da quando sarà obbligatorio?

Ci troviamo in uno stato di emergenza ormai da 2 anni, ci siamo abituati a vivere questa nuova vita insieme al virus, a rispettare le regole e ad indossare la mascherina per cercare di contenerlo. Da un anno è iniziata la campagna vaccinale: ci sono molti cittadini vaccinati e tanti altri ancora non vaccinati. Dal 15 ottobre 2021, il Green pass sarà obbligatorio per tutti i cittadini. L’obbligo è prolungato fino al 31 Dicembre 2021.

Leggi: Green pass Italia, cos’è e come funziona

Green pass: cos’è?

Ma che cos’è il Green pass? Ecco a voi una breve spiegazione! Il Green pass, detto anche Certificazione verde Covid-19 è una certificazione digitale o cartacea fornita dal Ministero della Salute che permette ai cittadini dell’Unione Europea di circolare liberamente con tutte le precauzioni possibili e in sicurezza. Il Green pass contiene un codice a barre (Qr code) che ne verifica la sua validità.

Green pass: come ottenerlo

Per ottenere il Green pass esistono 3 modi diversi:

aver fatto il vaccino anti covid-19: bisogna avere una dose sola oppure il completamento del vaccino;

essere risultati negativi ad tampone rapido negativo nelle ultime 48 ore oppure ad test molecolare nelle ultime 72 ore;

essere guariti dal covid-19 negli ultimi 6 mesi.

Non perderti: Green pass europeo, cos’è e come funziona