Otto tavoli di lavoro che toccheranno altrettante tematiche – tra cui università, lavoro, cultura e spettacolo – al fine di mettere in primo piano i giovani di Milano, le loro idee ed i loro progetti creando un dialogo diretto con le istituzioni. Questo è “Innamorati di Milano” l’iniziativa in programma nella città meneghina – non a caso – il 14 febbraio prossimo. La prima edizione del progetto, che promette di dar voce alla fascia di età under 40, si svolgerà online.

Come nasce il progetto

“Innamorati di Milano” nasce dalla volontà di un gruppo di giovani esperti che ha a cuore la propria città e che ha deciso di mettersi a disposizione di chi, con loro, condivida l’intento e voglia fare qualcosa di concreto. Si tratta di un primo scalino dal quale partire per provocare il cambiamento che tanto vorremmo vedere. Lungi dall’essere uno sterile evento, l’iniziativa si propone come spazio comune all’interno del quale far fiorire quelle idee che, ascoltate e sottoposte a chi di dovere, potrebbero diventare progetti. Il momento storico ha messo un po’ tutti alle strette, ed i giovani non fanno eccezione. “Innamorati di Milano” vuole ridare voce a chi, tra limitazioni e rinunce, ha perso un po’ di quella sana motivazione che dovrebbe caratterizzare tale fascia di età.

“Innamorati di Milano”, come partecipare

Come anticipato, i partecipanti saranno suddivisi in otto tavoli e saranno coadiuvati da due moderatori ed un massimo esperto ciascuno. Ad ogni tavolo sarà dedicato un tema: università, lavoro, diritti e pari opportunità, salute, sostenibilità, sport, tecnologia e innovazione, cultura e spettacolo. Il fine sarà quello di elaborare delle proposte che verranno sottoposte alle istituzioni direttamente dai giovani che le hanno maturate e che potranno sentirsi, così, effettivamente rappresentati. Ma veniamo alla parte pratica, ovvero come partecipare. Basterà effettuare la registrazione gratuita all’evento che, ricordiamo, è dedicato agli under 40, al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOjYmHQQtPYesCnhCHF1B_3jnNhYMNL3ughcIVhp-UOolNHQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Per info: innamoratidimilano@gmail.com

