400 alunni delle elementari al voto: dovranno scegliere se indossare o meno il grembiule

Il referendum per decidere se indossare il grembiule

In una scuola di Palermo, gli alunni di due classi di quarta elementare hanno chiesto ufficialmente l’abolizione del grembiule. La richiesta è stata formalizzata attraverso una lettera indirizzata alla dirigente scolastica, che ha deciso di rispondere in modo democratico: saranno gli stessi studenti ad esprimere la loro opinione tramite un referendum.

La lettera degli alunni e la richiesta di cambiamento

Tutto è iniziato quando i bambini delle suddette classi hanno riflettuto sull’obbligo di indossare il grembiule a scuola per via della sua scomodità (e non solo), in alcune situazioni. Fino ad arrivare a redigere una lettera alla quale hanno affidato il loro punto di vista. La missiva, consegnata alla dirigente scolastica, argomenta le ragioni per cui non vorrebbero più indossare il grembiule, in particolare per le difficoltà legate al caldo durante le stagioni più calde (il meteo siciliano sa essere insidioso) e alla libertà di movimento.

Nella lettera indirizzata alla preside hanno sottolineato come il grembiule risulti scomodo nelle giornate più afose e come la sua rigidità ostacoli i loro movimenti. Inoltre, hanno rivendicato il diritto di esprimere la propria individualità, ritenendo che l’obbligo di indossare tutti la stessa divisa non debba annullare le differenze personali.

Non solo, hanno dimostrato anche grande apertura suggerendo delle soluzioni alternative, come ad esempio la possibilità di indossare il grembiule in specifiche occasioni o momenti della giornata scolastica. Come ad esempio durante le uscite didattiche, in modo che sia più semplice, per i docenti accompagnatori, individuarli fuori dalla scuola. Proposta che, mentre si attende di sapere come andrà la votazione, è stata adottata come fase sperimentale nelle due classi promotrici del referendum.

La reazione della preside

Di fronte a queste richieste, la preside Lucia Sorce ha deciso di accogliere le loro istanze e, per garantire una scelta condivisa, ha annunciato l’organizzazione di un vero e proprio referendum scolastico, con urne, scrutatori e votazioni, in modo che ogni alunno, compresi i più piccoli, possano esprimere la propria opinione sulla questione.

Si tratterà di un’occasione utile non solo per fare in modo che possano far valere le proprie ragioni, ma anche per offrire una lezione pratica di democrazia. Il referendum permetterà loro di comprendere il valore del confronto e della partecipazione attiva nelle decisioni della comunità (così come quella scolastica è). Non si tratta di una questione nuova, del resto. Quella del grembiule nelle scuole è da sempre oggetto di dibattito. Tra i sostenitori, c’è chi ritiene che aiuti a creare un senso di appartenenza e che riduca le differenze sociali tra gli studenti.

Come si svolgerà il referendum

Innanzitutto, a votare saranno tutti gli studenti dell’Istituto Rita Borsellino, non solo quelli che hanno inviato la lettera. Saranno compresi, quindi, anche i bimbi più piccoli, che frequentano le prime classi e che ancora, per forza di cose, non sanno leggere e scrivere. Per fare in modo che la partecipazione sia equa per tutti, saranno previste due tipologie di schede: una con solo immagini, pensata per facilitare la comprensione dei più piccoli.

Quando è stato introdotto il grembiule a scuola?

Prima di chiudere, qualche cenno sulla sua origine.

Il grembiule scolastico è stato introdotto in Italia nei primi decenni del Novecento, con l’obiettivo di uniformare l’abbigliamento degli studenti e ridurre le differenze sociali tra i bambini provenienti da contesti economici diversi. In particolare, durante il periodo fascista, l’uso del grembiule divenne obbligatorio nelle scuole elementari come simbolo di disciplina e uguaglianza.

Negli anni successivi, con l’evolversi della società e del sistema scolastico, l’obbligo è stato progressivamente attenuato, fino a diventare una scelta regolata dalle singole scuole.

Foto di Miguel Á. Padriñán via Pexels