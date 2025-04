Alunni stranieri: in 30 anni aumento del 2816%

Il 30° rapporto ISMU sulle migrazioni rivela un fenomeno significativo che attraversa le aule scolastiche italiane: l’incredibile aumento del 2816% di alunni stranieri negli ultimi trent’anni. Pubblicato a febbraio, il documento offre uno spaccato del sistema scolastico italiano, evidenziando come la scuola non rappresenti soltanto un luogo di apprendimento, ma anche un osservatorio privilegiato delle trasformazioni socio-culturali del Paese.

Questa evoluzione demografica racconta una realtà educativa composita, dove il peso degli studenti con cittadinanza non italiana è cresciuto costantemente, riflettendo i cambiamenti profondi nella struttura della società italiana.

Analisi dei dati del rapporto ISMU

Il rapporto ISMU evidenzia un incremento straordinario degli studenti stranieri nelle scuole italiane, con un aumento complessivo del 2816% in trent’anni. Nell’anno scolastico 2022/23, gli alunni con cittadinanza non italiana hanno raggiunto quota 914.860, superando le stime ministeriali di 869.336 unità.

Questo incremento di oltre 883.000 studenti dal 1992 rappresenta una trasformazione significativa del panorama educativo italiano, portando a nuove sfide e necessità formative per l’intero sistema scolastico.

Evoluzione della presenza straniera nelle scuole

L’andamento della presenza straniera nelle scuole italiane ha seguito una crescita impressionante negli ultimi tre decenni. Dai dati ISMU emerge un incremento dell’incidenza complessiva che è passata dallo 0,3% nell’anno scolastico 1992/1993 all’11,2% nel 2022/2023.

Il rapporto identifica quattro fasi distinte in questo percorso evolutivo: una fase di avvio fino al 1997/1998, che ha portato a 70mila presenze; una fase di accelerazione, proseguita fino al 2012/2013, caratterizzata da una rapida crescita che ha superato le 700mila unità. Particolarmente significativo è stato l’incremento registrato nell’anno 2007/2008, con ben 72.713 nuovi studenti stranieri.

È seguita una fase di stasi fino al 2019/2020, con ritmi di crescita rallentati, e infine l’attuale fase oscillante, segnata prima da una diminuzione di oltre 11mila alunni durante la pandemia, poi da una forte ripresa con 42.500 nuovi iscritti nel 2022/2023, in parte attribuibile all’arrivo di studenti ucraini. Questa trasformazione demografica riflette non solo i flussi migratori, ma anche i cambiamenti strutturali della società italiana.

Implicazioni per il sistema scolastico italiano

L’incremento esponenziale di studenti con cittadinanza non italiana richiede un ripensamento significativo delle strategie educative nazionali. Le scuole si trovano ad affrontare una diversificazione delle esigenze formative che comprende supporto linguistico specializzato, mediazione culturale e percorsi didattici personalizzati.

Questo fenomeno, paradossalmente, si inserisce in un contesto di generale contrazione demografica, dove il calo degli studenti italiani viene parzialmente bilanciato dall’aumento della popolazione scolastica straniera. La multiculturalità emergente rappresenta un’opportunità di arricchimento reciproco per tutti gli studenti, ma richiede investimenti mirati nella formazione docenti e in programmi di inclusione che valorizzino le diversità come risorsa pedagogica fondamentale.