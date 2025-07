Prove Invalsi: diplomati delle scuole paritarie sotto la media nazionale

L’analisi condotta su quattro regioni chiave rivela significative differenze territoriali nella scelta delle scuole paritarie. In Lombardia, gli studenti iscritti alle paritarie rappresentano il 10,5% del totale, mentre nel Lazio la percentuale sale all’11,3%. La Sicilia registra il dato più contenuto con appena il 5,9% di iscrizioni.

Il caso più eclatante emerge in Campania, dove ben il 28,9% degli studenti frequenta istituti paritari, configurando un panorama educativo profondamente diverso rispetto alle altre regioni analizzate.

Il rendimento scolastico: il divario tra statali e paritarie

I risultati delle prove INVALSI rivelano un gap preoccupante tra scuole statali e paritarie. La Campania registra gli scarti più marcati: in italiano le paritarie segnano -41 punti rispetto alla media nazionale, contro i -3 delle statali. In matematica il divario raggiunge -34 punti (-6 per le statali), mentre per l’inglese-reading si arriva a -41 punti (-1 nelle statali) e per l’inglese-listening a -40 punti (-12 nelle statali).

Questi dati evidenziano fenomeni di autoselezione che condizionano la composizione studentesca del settore paritario, suggerendo orientamenti scolastici diversificati che impattano significativamente sulle performance complessive.

La dispersione scolastica

I dati sulla dispersione scolastica implicita rivelano un quadro allarmante che amplifica le differenze tra settori. A livello nazionale, le scuole statali registrano il 7% di dispersione contro il 25,5% delle paritarie.

Le differenze regionali mostrano dinamiche eterogenee: la Lombardia presenta scarti contenuti (3,4% statale, 6,1% paritaria), mentre emergono criticità significative in Lazio (8,8% contro 22,9%), Campania (9,1% contro 39,3%) e Sicilia (11,1% contro 29,1%). Questa dispersione elevata nel settore paritario suggerisce orientamenti strategici verso l’ottenimento del diploma piuttosto che il perseguimento della qualità didattica.

Le scelte educative: motivazioni e implicazioni

L’analisi dei dati rivela meccanismi complessi dietro le decisioni scolastiche delle famiglie. Il fenomeno dell’autoselezione emerge chiaramente quando si osservano le differenze territoriali: in regioni come la Lombardia, dove il divario di performance è contenuto, le scelte appaiono guidate da progetti formativi specifici.

Al contrario, in Campania e nelle regioni meridionali, scarti così marcati suggeriscono orientamenti diversi, spesso finalizzati all’ottenimento del diploma piuttosto che alla qualità dell’apprendimento. Questa dinamica solleva interrogativi sul sistema formativo nazionale e sulla necessità di garantire standard uniformi, indipendentemente dal tipo di istituto scelto dalle famiglie.