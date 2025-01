Auguri a Wikipedia: l'enciclopedia online compie 24 anni

Wikipedia compie 24 anni: scopri la storia di una delle principali risorse di sapere online

Quest’anno la celebre enciclopedia online Wikipedia celebra 24 anni di sapere condiviso, confermandosi una risorsa preziosa per studenti, ricercatori e curiosi di ogni parte del mondo.

Wikipedia è nata il 15 gennaio 2001 dalla visione di Jimmy Wales e Larry Sanger, che la immaginarono come un’alternativa più dinamica e inclusiva rispetto a Nupedia, un progetto precedente limitato da un processo di revisione accademica troppo rigido. La novità stava proprio nel suo approccio: dare a chiunque la possibilità di contribuire liberamente, puntando sulla forza della collaborazione collettiva invece che sulle conoscenze di pochi esperti selezionati.

La crescita dell’enciclopedia è stata notevole. Partita con la sola versione inglese, già alla fine del 2001 Wikipedia parlava diverse lingue, e da allora non ha mai smesso di espandersi. Il numero di voci e la varietà linguistica sono cresciuti costantemente, dimostrando quanto sia diffuso il desiderio di condividere liberamente la conoscenza. Basti pensare che ad oggi Wikipedia conta oltre 64 milioni di voci in tutto il mondo, distribuite su più di 320 lingue. In Italia, la versione italiana di Wikipedia ha raggiunto 1.899.128 voci, posizionandosi come la nona edizione per numero di voci a livello globale.

Con il tempo, Wikipedia ha perfezionato le sue politiche editoriali per garantire maggiore accuratezza e affidabilità. Questo ha comportato il rafforzamento delle linee guida sulle citazioni, l’introduzione di sistemi più efficaci per la revisione delle modifiche e la creazione di strumenti più sofisticati per contrastare vandalismi e disinformazione.

Un altro momento memorabile nella storia di Wikipedia è stata la nascita della Wikimedia Foundation nel 2003, organizzazione no-profit che sostiene Wikipedia e i progetti correlati come Wikimedia Commons e Wiktionary, assicurando che rimangano gratuiti, indipendenti e accessibili a tutti.

Wikipedia: curiosità e problematiche

Nel suo percorso, Wikipedia ha dovuto affrontare diverse criticità, tra cui le questioni legate al sessismo e allo squilibrio di genere nei contenuti. Questi problemi derivano principalmente dalla predominanza maschile tra gli editor, che può influenzare sia la scelta degli argomenti trattati sia la prospettiva con cui vengono presentati.

Oltre a queste sfide, Wikipedia deve gestire quotidianamente altre questioni delicate. Tra queste, la vulnerabilità agli atti di vandalismo, che vengono però generalmente identificati e corretti rapidamente grazie all’attento lavoro degli editor volontari. La piattaforma si avvale di algoritmi avanzati e di un sistema di controllo comunitario per mantenere elevati standard di qualità.

Wikipedia è attendibile?

Per migliorare la sua affidabilità, Wikipedia ha adottato diverse politiche editoriali, tra cui il principio del “punto di vista neutrale”. Nonostante le inevitabili sfide, la piattaforma mantiene il suo ruolo di riferimento informativo grazie all’impegno costante della comunità di volontari. La sua capacità di aggiornarsi rapidamente la rende particolarmente preziosa rispetto alle enciclopedie tradizionali, anche se resta sempre consigliabile verificare le informazioni attraverso altre fonti.

Diversi studi hanno messo a confronto l’accuratezza di Wikipedia con quella di enciclopedie storiche come l’Encyclopedia Britannica. I risultati hanno sorprendentemente rivelato che Wikipedia raggiunge spesso livelli di precisione paragonabili, dimostrando l’efficacia del modello di conoscenza collaborativa.

Le principali ricerche 2024 su Wikipedia in italiano

Parlando delle voci più consultate sulla Wikipedia italiana nell’ultimo anno, vediamo che Jannik Sinner ha dominato la classifica con oltre 5 milioni di visite, grazie ai suoi successi nel tennis e alla conquista del primo posto nel ranking ATP. Il calcio mantiene una forte presenza, con particolare interesse per la Società Sportiva Calcio Napoli e per le novità legate al tecnico Antonio Conte. La Rai, con i suoi importanti anniversari, si è guadagnata un posto tra le voci più cercate, mentre eventi come il Festival di Sanremo e il Campionato europeo di calcio 2024 continuano ad attirare l’attenzione dei lettori.

