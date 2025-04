Apple intelligence arriva in italia: le funzioni dell'IA su dispositivi Apple

Apple Intelligence è finalmente disponibile anche in Italia, pronta a rivoluzionare l’esperienza tecnologica degli utenti. Grazie agli aggiornamenti iOS 18.4 per iPhone, iPadOS 18.4 per iPad e macOS Sequoia 15.4 per Mac, l’intelligenza artificiale di Apple è ora accessibile in italiano e in altre sette lingue.

Questa novità rappresenta un’importante opportunità per studenti e giovani professionisti, che potranno sfruttare funzionalità avanzate per ottimizzare lo studio, migliorare la produttività e dare spazio alla creatività attraverso un sistema operativo che integra l’IA per un’esperienza d’uso più intuitiva ed efficiente.

Funzioni di scrittura

L’intelligenza artificiale di Apple trasforma completamente l’esperienza di scrittura quotidiana. Con gli strumenti “Riscrivi e correggi”, è possibile perfezionare il tono di qualsiasi testo – dalle email ai documenti importanti – scegliendo stili come professionale, conciso o amichevole in base al destinatario.

La funzione “Rivedi” offre suggerimenti grammaticali e stilistici immediati per migliorare struttura e lessico. Per chi cerca maggiore controllo, l’opzione “Descrivi la modifica” consente di personalizzare dettagliatamente le correzioni, risultando particolarmente utile per curriculum o comunicazioni formali.

Funzioni multimediali

L’intelligenza artificiale Apple trasforma anche l’esperienza visiva. La funzione “Ripulisci” permette di eliminare elementi indesiderati dalle foto senza comprometterne l’autenticità, mentre l’intelligenza visiva facilita le ricerche sulle immagini catturate.

Con “Ricordi”, è possibile generare video personalizzati partendo da semplici descrizioni, organizzando i momenti significativi in capitoli tematici. Image Playground rappresenta invece il cuore creativo: consente di produrre immagini uniche basate su descrizioni testuali, scegliendo tra stili come animazione, illustrazione e disegno. Non manca la possibilità di creare Genmoji, emoji personalizzate generate dall’IA che arricchiscono le conversazioni con un tocco di originalità.

Integrazione di Siri

L’assistente vocale Siri raggiunge nuovi livelli grazie all’integrazione con ChatGPT, offrendo risposte più accurate e pertinenti. È possibile utilizzarlo sia con comandi vocali che scritti per generare contenuti, creare immagini o ricevere assistenza più naturale e contestualizzata nelle attività quotidiane.

Produttività e gestione delle notifiche

Apple Intelligence potenzia significativamente la produttività quotidiana. Le nuove funzioni di Mail permettono una gestione intelligente delle priorità, filtrando automaticamente le comunicazioni più urgenti. La modalità “Meno interruzioni” riduce invece le distrazioni, consentendo di concentrarsi sulle attività veramente importanti durante lo studio o il lavoro.

Dispositivi compatibili

Non tutti i dispositivi supportano Apple Intelligence. L’aggiornamento è disponibile solo per iPhone 16, iPhone 15 Pro/Pro Max, iPad con chip A17 Pro o M1 e versioni successive, Mac con chip M1 o superiori, tutti con iOS 18.1, iPadOS 18.1 o macOS Sequoia 15.1 e versioni successive.