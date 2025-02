Il vincitore di sanremo Olly è stato professore in carcere

Federico Olivieri, in arte Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, nasconde una storia particolare che va oltre la sua carriera artistica. Nel 2021, mentre era ancora studente universitario di Economia, ha scelto di dedicare il suo tempo come professore e tutor per tre detenuti del carcere milanese di Opera, impegnati negli studi universitari. Una decisione che rivela il lato meno conosciuto del cantante genovese, trasferitosi a Milano per inseguire i suoi sogni musicali, ma capace di coniugare l’arte con un profondo impegno sociale.

L’esperienza come professore tra i detenuti

Nel 2021, mentre era ancora studente universitario, Olly ha assunto il ruolo di tutor per tre studenti detenuti nel carcere milanese di Opera. Il cantante, all’epoca conosciuto con il suo vero nome Federico Olivieri, ha messo a disposizione le sue competenze in ambito economico per aiutare i detenuti nella preparazione degli esami universitari.

L’iniziativa si è svolta all’interno del reparto di Alta Sicurezza, dove il futuro vincitore di Sanremo ha dimostrato particolare dedizione nell’assistere gli studenti, nonostante le sfide logistiche e organizzative tipiche del contesto carcerario. La sua formazione in Economia e Management è stata fondamentale per questo ruolo, rappresentando il primo caso di tutor proveniente da questa facoltà nel programma.

La rettrice della Statale di Milano, Marina Brambilla, ha espresso grande ammirazione per il percorso di Federico, sottolineando come abbia saputo unire la passione musicale con l’impegno universitario e sociale. L’esperienza nel progetto di inclusione, secondo la rettrice, rappresenta un esempio della poliedricità dei giovani d’oggi.

Chiara Dell’Oca, coordinatrice dei tutor, ricorda con affetto l’episodio del cucchiaino che fece suonare i metal detector di Opera, rivelando l’emozione e la curiosità del giovane artista nell’approcciarsi al reparto di Alta Sicurezza.

Il prorettore Stefano Simonetta, fondatore del Progetto Carcere della Statale, ha evidenziato la costante disponibilità di Olly, mentre Caterina Luisiani lo ha definito un pioniere, essendo stato il primo tutor di Economia in questo contesto.

Percorso formativo e passione per la musica

Figlio di un avvocato e di una magistrata, Olly ha inizialmente coltivato il sogno di diventare rugbista, raggiungendo anche livelli agonistici significativi. Il suo percorso musicale è iniziato al Conservatorio di Genova, esperienza interrotta per proseguire l’attività sportiva.

Dopo aver conseguito la maturità scientifica, ha scelto di iscriversi all’università, laureandosi nel 2022 in Economia e Management con 101. Per celebrare questo traguardo, come aveva promesso, si è fatto tatuare un dalmata. Durante il suo percorso accademico, Olly ha sempre mantenuto viva la passione per la musica, tanto che, come ha rivelato lui stesso, trascorreva il tempo a scrivere rime sul diario, sia durante gli anni del liceo che dell’università.

