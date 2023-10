Bonus Cultura 18App, come funziona e cosa comprare

Sta per scadere il termine per poter accedere all’iniziativa – attiva dal 2016 e giunta alla sua settima edizione – dedicata a promuovere la cultura fra i giovani: il Bonus 18 app, ovvero la somma di denaro pari a 500 € destinata ai 18enni da poter spendere per finanziare musica, concerti, eventi culturali, libri, musei. Un incentivo non da poco, che può tornare utile a tantissimi giovani che vogliano arricchire il proprio patrimonio culturale. Ma vediamo a chi è destinato e come fare per richiederlo. Oltre, naturalmente, a cosa è possibile comprare una volta riscossa la somma.

Bonus Cultura 18App, a chi spetta

Il bonus di quest’anno è riservato agli studenti nati nel 2004 che, quindi, hanno compiuto 18 anni nel 2022. Questi ultimi potranno richiedere il bonus fino al 31 ottobre 2023 e potranno poi usufruirne fino ad aprile 2024. Il requisito indispensabile per averne diritto è la residenza in Italia o, in alternativa, il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

Bonus Cultura 18App, come richiederlo

Chi abbia compiuto 18 anni nel 2022, quindi, entro il 31 ottobre 2023 potrà registrarsi sul portale www.18app.italia.it e fare la richiesta del bonus. Ricordate che questa è l’unica modalità possibile per ottenere il bonus. Non esistono attualmente applicazioni ufficiali che possano essere scaricate sul proprio smartphone e che diano il diritto di usufruire dell’iniziativa. Accedendo al sito ed inserendo le proprie credenziali (ovvero nome utente e password SPID), si potrà procedere con la conferma dei propri dati ed accettare i termini d’uso.

Successivamente, il sistema invierà un’email di conferma dell’avvenuta registrazione. Da questo momento in poi si potrà procedere con la creazione del buono. Sullo stesso sito si potranno poi gestire i propri buoni spesa, generati di volta in volta per l’acquisto dei singoli prodotti o servizi. La somma spettante potrà essere spesa entro e non oltre il 30 aprile 2024.

Bonus Cultura 18App, cosa comprare

Veniamo alla parte sicuramente più succosa: cosa si può comprare con il Bonus Cultura 18 app? La scelta è vasta, e comprende una serie di prodotti e servizi che possono aiutare lo studente nella propria formazione così come nella propria crescita personale. Perché non si finisce mai di imparare e, soprattutto, non lo si fa solo sui banchi di scuola. Spese che possono essere effettuate con il bonus comprendono:

Libri (anche audiolibri ed ebook)

Biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo

Biglietti di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

Cd, dvd, dischi e musica online

Corsi di musica, di teatro, di lingue straniere

Cd e dvd musicali e cinematografici (non di qualsiasi tipologia, però. Sono esclusi ad esempio video-corsi che non abbiano attinenza con la finalità

dell’iniziativa come corsi di pilates, yoga, memoria, o contenuti di mero intrattenimento)

dell’iniziativa come corsi di pilates, yoga, memoria, o contenuti di mero intrattenimento) Abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale

Anche se non sono previsti limiti di spesa per un singolo acquisto, non pensate di poter comprare più biglietti per lo stesso spettacolo teatrale o più di una copia di un determinato libro. Questo non è consentito in quanto il Bonus è personale e non può essere ceduto, venduto o speso per terze persone.

Leggi anche: