Bonus gite scolastiche: cos'è e come funziona

Bonus gite scolastiche: il nuovo bonus sta ricevendo approvazione e ammirazione da moltissime persone. Di seguito tutte le info utili necessarie da sapere per poterlo richiedere.

Bonus gite scolastiche: a chi spetta

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato, a fine aprile, la possibilità di richiedere un contributo, identificato come “Bonus gite scolastiche” per tutti coloro che si trovano in situazioni svantaggiate e che non intendono però rinunciato alle gite d’istruzione durante il periodo scolastico. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito intende assegnare oltre 50 milioni di euro alle scuole per poter permettere ai propri studenti di poter aderire ai viaggi d’istruzione e alle visite guidate durante l’anno scolastico 2023/24.

Lo stesso ministro Valditara aveva espresso parole decise in difesa del diritto allo studio, affermando che “è una priorità per il Ministero dell’Istruzione e del Merito e presuppone la partecipazione di ogni giovane, senza che sia di pregiudizio la propria condizione sociale”. E, proprio a proposito dell’idea di questo bonus, il ministro aveva aggiunto “[…] i viaggi d’istruzione e le visite didattiche sono importanti occasioni di apprendimento e di crescita umana e civica“.

Bonus gite scolastiche: come funziona

Il meccanismo di funzionamento del Bonus gite scolastiche dovrebbe risultare uguale a tutti gli altri bonus e dunque si avvarrebbe dell’indicatore Iste delle famiglie degli studenti che ne faranno richiesta. Infatti, le famiglie aventi un indicatore basso di Isee potranno sfruttare il bonus fino all’esaurimento delle risorse .

Neanche il completamento della richiesta ufficiale del bonus dovrebbe “impegnare troppa carta”, poiché potrebbe essere necessari solamente alcuni documenti specifici come la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da richiedere e consegnare in una determinata finestra temporale.

