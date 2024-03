Borse di studio 2024: chi può richiederle e i requisiti per le candidature

Le borse di studio proposte dallo Stato

Direttamente sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2024, sono stati pubblicati i bandi di concorso per le borse di studio rivolte agli studenti delle scuole superiori e delle università. Il Governo ha comunicato che saranno disponibili 800 borse di studio per diverse tipologie di studenti, che potranno inoltrare le domande di richiesta entro l’8 aprile 2024.

Quali sono, però, le categorie che potranno fare richiesta per le borse di studio 2024? Quali sono i requisiti necessari per inoltrare le candidature?

Bandi contributi in denaro per studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado

E’ bene specificare che il Governo ha messo a disposizione 600 borse di studio per tutti gli studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie (di primo e secondo grado), in riferimento all’anno scolastico 2022/2023. Inoltre, potranno fare domanda anche tutti gli studenti in contesti eccezionali e problematici, come le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata, compresi i famigliari.

Nello specifico, sono disponibili due tipologie di borse di studio:

300 premi in denaro del valore di 380 euro a borsa di studio, comprendendo le categorie di studenti degli istituti scolastici primari e secondari di primo grado.

del valore di a borsa di studio, comprendendo le categorie di studenti degli istituti scolastici primari e secondari di primo grado. 300 premi in denaro del valore di 760 euro a borsa di studio, disponibili agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado.

Per richiedere il contributo, gli studenti interessati potranno inoltrare la domanda entro e non oltre l’8 aprile 2024, compilando il form relativo disponibile sul sito ufficiale di Palazzo Chigi.

Bandi borse di studio per studenti delle università

La categorie di studenti universitari, iscritti ai corsi di laurea triennale, specialistica o magistrale (a ciclo unico e non), oppure gli allievi frequentanti gli istituti AFAM e le scuole di specializzazione potranno usufruire di due tipologie di borse di studio. Anche in questo caso, sono compresi gli alunni e le famiglie che sono rimaste vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.

150 premi in denaro del valore di 3.000 euro a borsa di studio, per studenti AFAM e universitari.

del valore di a borsa di studio, per studenti AFAM e universitari. 50 premi in denaro del valore di 3.000 euro a borsa di studio, per allievi iscritti agli istituti di specializzazione.

Occorre specificare che per inoltrare anche queste candidature, occorre inviare la domanda sempre e non oltre l’8 aprile 2024 attraverso il form ufficiale.

Requisiti per richiedere le borse di studio

Tutti gli interessati a inoltrare le domande per la richiesta di una borsa di studio dovranno tenere in considerazione alcuni requisiti importanti. Qualora non ci fossero i corretti attributi, le candidature non saranno prese in considerazione. Ecco gli attributi per candidarsi: