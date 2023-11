Campionati italiani della Geografia 2024, aperte le iscrizioni

Appassionati della materia, segnatevi queste date: il 14,15 e 16 marzo 2024 si svolgeranno i Campionati italiani della Geografia 2024. Giunti alla loro ottava edizione, oltre che alle scuole secondarie di primo e secondo grado, saranno aperti anche ai cittadini che nutrano un particolare amore per l’argomento. Ad annunciarli sono stati SOS Geografia (sito nato ad opera di un gruppo di insegnanti e di cultori della materia allo scopo di diffondere la cultura geografica in Italia) e A.I.I.G Liguria e Toscana. Ma vediamo quali sono i termini per presentare la propria adesione e come si svolgeranno le prove.

Campionati italiani della Geografia 2024

Alla luce del grande successo registrato la scorsa edizione, quando a partecipare sono stati circa 3.300 iscritti (le pre-iscrizioni, nel momento in cui scriviamo, sono oltre 850) tornano i Campionati italiani della Geografia, che si svolgeranno online (molto probabilmente sulla piattaforma didattica Kahoote o, in alternativa tramite Google Moduli) e verranno diretti dall’IS.S. “Domenico Zaccagna” di Carrara. I campionati si articoleranno in tre sessioni, ognuna destinata ad un pubblico diverso (la prima, il 14 marzo, alle scuole secondarie di primo grado; la seconda, il giorno seguente, alle scuole secondarie di secondo grado e l’ultima, il 16, ai cittadini).

Le preiscrizioni, che non sono vincolanti ma permettono di poter usufruire dei quiz delle precedenti edizioni al fine di esercitarsi, possono già essere effettuate collegandosi a questi link per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado.

Campionati italiani della Geografia, prove

Bene, ma in cosa consisteranno e prove? Queste, che saranno 8, avranno come argomento temi che naturalmente hanno a che vedere con il mondo della geografia, ovvero demografia, coordinate geografiche di città o località, strumenti della geografia e geografia fisica, geografia politica ed economica, l’individuazione sulle carte mute di elementi geografici, la questione ambientale, la geopolitica e i diritti umani, l’individuazione dei luoghi attraverso le foto. I giochi saranno individuali e la quota di partecipazione sarà pari a 3 euro. Gli studenti potranno collegarsi da scuola con i computer e i tablet dell’istituto o con il proprio smartphone.

Nell’ambito dei campionati ci sarà l’opportunità di partecipare a due concorsi (che rimangono comunque facoltativi per i partecipanti). Il primo sarà indetto per il miglior video realizzato dagli studenti sull’importanza della Geografia e l’altro, questa volta fotografico, avente come tema “Sostenibilità: sogno o realtà?”. Le premiazioni avranno luogo sabato 23 marzo 2024, dalle 10 alle 13, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “D. Zaccagna” di Carrara.

Campionati italiani della Geografia, premi

Ma veniamo ai premi in palio: cosa vinceranno i partecipanti? I primi classificati potranno usufruire di un soggiorno nel Parchi nazionali dell’Appennino tosco-emiliano o delle Cinque Terre, o nel Parco regionale delle Alpi Apuane (oltre che di gadgets e materiale didattico vario). Chi si aggiudicherà il primo premio per il concorso del miglior video potrà partecipare al Festival delle Geografie di Levanto (La Spezia) nel corso del 2024.

Si ricorda che le iscrizioni termineranno sabato 2 marzo 2024.

