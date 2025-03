Codice etico per docenti dopo casi Raimo e OnlyFans

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta lavorando alla redazione di un codice etico specifico per docenti e personale scolastico, che includerebbe norme sul comportamento sui social media. L’iniziativa nasce in seguito a controversie recenti che hanno coinvolto insegnanti come Christian Raimo, sospeso per critiche al ministro Valditara, e una maestra di asilo che lavora su OnlyFans.

Il nuovo regolamento mira a definire linee guida chiare anche per la comunicazione digitale, come le chat tra docenti e studenti, salvaguardando il decoro dell’istituzione scolastica.

Il contesto e i casi controversi

Due episodi hanno acceso il dibattito: il caso del professor Raimo, sospeso dopo critiche al ministro Valditara, e della maestra di asilo attiva su OnlyFans. Queste vicende evidenziano la necessità di rivedere le norme comportamentali, oltre al Codice già esistente per i dipendenti pubblici.

Dettagli del nuovo codice etico

Il nuovo codice etico si concentrerà principalmente sulla regolamentazione dei comportamenti sui social network e nelle piattaforme digitali. Particolare attenzione verrà data alle comunicazioni via chat, come quelle su WhatsApp, tra docenti e studenti, definendo confini chiari per mantenere la professionalità.

Le nuove disposizioni, secondo il Ministero, intendono proteggere il decoro e l’immagine dell’istituzione scolastica, stabilendo norme che impediscano commenti o pubblicazioni potenzialmente dannosi per la reputazione della scuola. Il documento si allineerà al Codice di comportamento nazionale per i dipendenti pubblici, introducendo specifiche linee guida per il contesto educativo.

Iter e approvazione del codice

Il Ministero dell’Istruzione sta redigendo il nuovo codice etico coinvolgendo una commissione di giuristi. Parallelamente, la Federazione italiana scuole materne (Fism) voterà una propria proposta durante l’assemblea del 30 marzo, in linea con le esigenze evidenziate dall’Associazione nazionale dirigenti scolastici.

Implicazioni per il corpo docente

Il nuovo codice etico richiederà ai docenti una maggiore consapevolezza della loro presenza digitale. Gli insegnanti dovranno prestare particolare attenzione alla gestione dei propri profili personali sui social, evitando contenuti potenzialmente dannosi per l’immagine dell’istituzione scolastica.

Le relazioni con studenti e genitori, specialmente attraverso piattaforme come WhatsApp, saranno soggette a regole più precise per mantenere un’adeguata separazione tra vita professionale e privata.