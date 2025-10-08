Bonus mamme docenti e personale ATA 2025: requisiti e procedura sul SIDI

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato per il 2025 l’esonero dei contributi previdenziali destinato alle madri lavoratrici del personale scolastico e amministrativo. La nota ministeriale del 6 ottobre stabilisce il quadro normativo di riferimento per questa importante misura di sostegno, basata sull’articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024.

L’agevolazione rappresenta un concreto supporto economico per le famiglie, confermando l’impegno delle istituzioni verso la conciliazione vita-lavoro nel settore dell’istruzione.

I requisiti di accesso al bonus mamme 2025

Il bonus è riservato esclusivamente alle lavoratrici appartenenti al personale scolastico e amministrativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tra le categorie ammesse figurano docenti, educatrici, personale ATA, dirigenti scolastici e personale dell’amministrazione centrale e periferica.

Per accedere al beneficio nel 2025, le lavoratrici devono soddisfare criteri specifici e rigorosi. È necessario avere un contratto a tempo indeterminato ed essere madri di tre o più figli. Il limite temporale per presentare domanda è fissato fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Una novità importante riguarda l’esclusione delle lavoratrici che hanno già presentato istanza nel 2024, per evitare duplicazioni. Inoltre, rispetto all’anno precedente, non è più previsto l’esonero contributivo per le madri con due figli, poiché il beneficio di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 213/2023 non trova più applicazione nel nuovo quadro normativo.

La procedura di presentazione sul SIDI

Le domande per il bonus mamme 2025 devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale SIDI a partire dal 7 ottobre 2025. La procedura si articola in quattro fasi principali che garantiscono un processo guidato e sicuro.

Per accedere al servizio è necessario collegarsi al sito www.mim.gov.it ed effettuare il login nell’area riservata utilizzando SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o eIDAS. Una volta autenticati, dal menù principale occorre selezionare il percorso Servizi → Tutti i servizi → Decontribuzione di maternità.

Durante la compilazione dell’istanza, i dati anagrafici della lavoratrice vengono inseriti automaticamente dal sistema. Eventuali correzioni possono essere apportate tramite la funzione “Gestione profilo → Modifica dati personali”.

È fondamentale inserire correttamente i codici fiscali di tutti i figli, prestando particolare attenzione a quello del figlio più piccolo.

Prima dell’invio definitivo è obbligatorio prendere visione dell’informativa sulla privacy. Completata la compilazione, cliccando su “Inoltra domanda” sarà possibile scaricare l’istanza in formato PDF. Una volta inoltrata, la domanda non potrà più essere modificata.

Le novità e modifiche normative rispetto al 2024

La principale innovazione per il 2025 riguarda l’esclusione delle madri con due figli dal beneficio dell’esonero contributivo. Rispetto all’anno precedente, infatti, non è più previsto l’esonero per le lavoratrici con due figli, poiché il beneficio previsto dall’articolo 1, comma 181, della legge 213/2023 non trova più applicazione.

Per compensare questa modifica, l’articolo 6 del decreto-legge 95/2025, convertito nella legge 118/2025, ha introdotto una nuova misura di integrazione al reddito destinata alle madri con due o più figli a tempo determinato e alle madri con due figli a tempo indeterminato, fino al compimento dei dieci anni del secondo figlio.

Questa nuova misura non richiede la presentazione della domanda tramite SIDI.

L’assistenza e il supporto tecnico disponibile

Le segreterie scolastiche rappresentano il primo punto di riferimento per il personale che necessita di supporto operativo durante la presentazione della domanda. Questi uffici sono preparati per assistere le lavoratrici nella compilazione dell’istanza e nella risoluzione di eventuali difficoltà procedurali.

Per problemi tecnici più complessi o dubbi specifici sulla procedura, è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo-Contabile (HDAC). L’accesso avviene attraverso il percorso: Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile, garantendo assistenza specializzata per tutte le questioni tecniche relative alla piattaforma.