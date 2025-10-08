Bullismo a scuola, proposta una nuova materia: ‘Comunicazione e linguaggio’ per educare al rispetto

Il bullismo nelle scuole italiane rappresenta una emergenza educativa sempre più pressante, con episodi che si moltiplicano e conseguenze devastanti per i giovani coinvolti. L’escalation di suicidi tra gli adolescenti testimonia la gravità di un fenomeno che non può più essere sottovalutato dalle istituzioni scolastiche.

I social network e le nuove tecnologie hanno profondamente trasformato il linguaggio giovanile, convertendolo spesso in uno strumento di violenza, odio e sopraffazione. La comunicazione digitale, priva di filtri e controlli adeguati, amplifica dinamiche aggressive che si riflettono negativamente nel contesto scolastico e nelle relazioni interpersonali tra studenti.

La proposta di comunicazione e linguaggio

Il Direttore della Comunicazione dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo ha presentato al Governo Italiano e al Ministero dell’Istruzione e del Merito una proposta innovativa per contrastare il bullismo nelle scuole. L’iniziativa prevede l’introduzione di una nuova disciplina denominata “Comunicazione e linguaggio”, da implementare a partire dalla scuola elementare.

La materia si propone di educare bambini e adolescenti all’uso consapevole e rispettoso della parola, trasformando la comunicazione in uno strumento di dialogo costruttivo piuttosto che di violenza. Come sottolinea il proponente: “La parola può costruire o distruggere. Oggi rischia di essere ridotta a strumento di offesa e manipolazione, con conseguenze devastanti per i giovani”.

L’obiettivo è quello di sviluppare competenze che permettano ai giovani di utilizzare il linguaggio come mezzo di rispetto e costruzione sociale, contrastando efficacemente fenomeni di cyberbullismo e violenza verbale.

Il ruolo dei social network nella trasformazione del linguaggio giovanile

I social network hanno rivoluzionato radicalmente il modo in cui i giovani comunicano, trasformando spesso il linguaggio in uno strumento di aggressività e sopraffazione. Le piattaforme digitali, con la loro immediatezza e anonimato, favoriscono la diffusione di messaggi carichi di odio e violenza verbale, creando un ambiente comunicativo tossico che si riflette nelle relazioni quotidiane degli studenti.

Le nuove tecnologie hanno inoltre accelerato la perdita di filtri comunicativi, rendendo normale l’uso di espressioni offensive e aggressive che un tempo sarebbero state considerate inaccettabili in contesti educativi e sociali.

I benefici dell’integrazione didattica

L’integrazione della materia “Comunicazione e linguaggio” nel curriculum scolastico offrirebbe agli studenti strumenti concreti per sviluppare competenze comunicative consapevoli. La disciplina permetterebbe di acquisire capacità critiche per distinguere contenuti costruttivi da quelli distruttivi, insegnando a riconoscere i meccanismi della manipolazione verbale e dell’hate speech.

Attraverso questo approccio didattico, i giovani potrebbero imparare a utilizzare il linguaggio come veicolo di dialogo e rispetto reciproco, sviluppando responsabilità sociale nella comunicazione digitale e offline. La materia contribuirebbe significativamente alla riduzione di fenomeni come bullismo e cyberbullismo, fornendo alternative comunicative positive e promuovendo relazioni interpersonali più sane e costruttive.

Le considerazioni sul valore della parola

La parola rappresenta da sempre il fondamento della comunicazione umana e dell’educazione. Come ricorda la tradizione biblica, “In principio fu la parola”, strumento attraverso cui il caos fu ordinato e ogni cosa ricevette significato.

Tuttavia, sorge spontaneo interrogarsi sull’effettiva necessità di una nuova disciplina dedicata alla comunicazione, considerando che l’intera struttura didattica scolastica si basa proprio sulla parola. Il potere costruttivo o distruttivo del linguaggio dipende fondamentalmente da chi lo utilizza, come dimostrano i personaggi della letteratura universale: dalle manipolazioni di Iago nell’Otello shakespeariano alle riflessioni sociali di Brecht.