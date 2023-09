Concorso Docenti Straordinario TER, bando autorizzato: oltre 30 mila posti - Tutte le info

Concorso straordinario TER: nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre è stato pubblicato il decreto di autorizzazione all’avvio delle procedure di selezione che riguarderà 30.216 docenti. Tuttavia, l’uscita del bando di concorso con le procedure ufficiale, le scadenze per poter partecipare, le prove e i punteggi è prevista entro la fine del mese di settembre. Ecco chi potrà partecipare al concorso e le prove previste.

Concorso straordinario TER: posti

Il decreto ufficiale pubblicato in Gazzetta prevede l’assunzione di 30.216 docenti di cui 21.101 su posto comune e 9.115 su posto di sostegno. Tuttavia, il bando di concorso dovrebbe essere pubblicato entro la fine del mese di settembre. Inoltre, il concorso riguarderà sia la scuola dell’infanzia e primaria che la secondaria di primo grado e secondo grado.

“Il concorso è riservato a docenti precari triennalisti – spiega il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico -, con almeno 36 mesi di servizio svolto anche non di continuo, a laureati con 24 cfu oppure a precari già abilitati. Potranno parteciparvi aspiranti per la scuola dell’infanzia e primaria (già abilitati) e della scuola secondaria (triennalisti, laureati con 24 cfu o con l’abilitazione)”.

“Per il sostegno – continua – servirà la specializzazione. Per superarlo servirà passare una prova scritta su contenuti in ambito pedagogico, psico-pedagogico, didattico-metodologico, informatico e linguistico. Con la seconda e ultima prova, orale, si valuteranno le conoscenze del candidato sulla disciplina della sua classe concorsuale”.

Dunque, potranno prendere parte alla procedura concorsuale i docenti precari con 36 mesi di servizio o laureati con 24cfu conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

I requisiti

Gli aspiranti docenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

3 anni di servizio (di cui uno specifico nella classe di concorso per cui ci si candida) negli ultimi 5 anni presso le scuole statali;

oppure 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Inoltre, ai candidati sarà richiesto anche il possesso di uno dei seguenti requisiti:

laurea di accesso alla classe di concorso;

di accesso alla classe di concorso; oppure diploma per ITP;

per ITP; oppure il titolo di specializzazione (anche con riserva in attesa di riconoscimento) per i posti di sostegno.

Le prove

Come ogni concorso anche il concorso straordinario TER avrà delle prove che dovranno essere superate per poter risultare vincitori. Tuttavia, in questo caso le prove previste per il superamento del concorso saranno due: