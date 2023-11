Concorso educazione motoria: pubblicato il calendario con le date

Il calendario delle prove scritte del concorso di educazione motoria alla scuola primaria è stato ufficialmente pubblicato sul sito InPA, fornendo ai candidati informazioni cruciali riguardo allo svolgimento del test. La prova avrà luogo il 15 dicembre 2023, inizierà alle ore 9:00 e terminerà alle 10:40, con le operazioni di identificazione che inizieranno alle ore 8:00.

È fondamentale notare che le prove scritte si svolgeranno nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, rispettando la regione per la quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione. L’elenco delle sedi d’esame, con dettagli sulla loro ubicazione e sulla destinazione dei candidati, sarà comunicato almeno quindici giorni prima della data delle prove tramite avviso pubblicato negli albi e sui siti internet degli Uffici Scolastici Regionali.

Concorso educazione motoria

Il concorso si struttura in tre fasi principali:

la prova scritta;

la prova orale;

la valutazione dei titoli.

La prova scritta è computer-based, con una durata totale di 100 minuti. La sua suddivisione comprende quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato. Inoltre, sono inclusi cinque quesiti sulla conoscenza della lingua inglese (livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue) e cinque quesiti sulle competenze digitali relative all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

Ogni quesito è composto da una domanda seguita da quattro risposte, di cui solo una è corretta. Ogni risposta corretta vale 2 punti, mentre ogni risposta errata o mancante non attribuisce alcun punto. L’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato, e i quesiti non vengono pubblicati precedentemente.

Per superare la prova scritta, i candidati devono ottenere un punteggio minimo di 70/100. Dopo questa fase, coloro che hanno superato la prova scritta affronteranno la prova orale, che mira a valutare la preparazione complessiva del candidato e ha una durata massima di 30 minuti. Infine, sarà effettuata una valutazione dei titoli come terza fase del concorso.

Chi può partecipare

Al concorso educazione motoria possono partecipare i candidati con determinati requisiti. Infatti, è necessario essere in possesso di una laurea magistrale conseguita nella classe di laurea LM-67, LM-48 o LM-68 o essere in possesso di titoli di studio equiparati. Inoltre, è necessario essere in possesso dei 24 CFU acquisiti in forma curricolare o extracurricolare in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Concorso educazione motoria: i posti

In totale 1.740 posti così suddivisi: