Concorso Scuola 2024, pubblicato il calendario delle prove scritte

A partire dall’11 marzo 2024, si terranno le prove scritte per i concorsi ordinari destinati all’assunzione di docenti su posto comune e di sostegno nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado.

Nello specifico, l’11 e il 12 marzo si terranno le prove per la scuola dell’infanzia e primaria, mentre le prove per la scuola secondaria inizieranno il 13 marzo e continueranno per cinque giorni lavorativi.

Questo evento segna un momento cruciale per circa 373.000 candidati, che hanno presentato domanda tra l’11 dicembre 2023 e il 9 gennaio 2024, per competere per uno dei 15.340 posti nella scuola dell’infanzia e primaria e per i 29.314 posti nella scuola secondaria.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato l’importanza di questi concorsi e delle future assunzioni come un progresso significativo nella valorizzazione dei docenti e nella lotta contro il precariato, evidenziando l’obiettivo di garantire un’educazione di qualità su tutto il territorio nazionale e promuovere la continuità didattica.

Struttura della prova scritta

La prova scritta introduce una nuova modalità, basata su 50 quesiti a risposta multipla che coprono aree non disciplinari. I candidati dovranno dimostrare le loro competenze in ambiti pedagogico, psicopedagogico (inclusione inclusa), metodologico-didattico (valutazione inclusa), conoscenza della lingua inglese e uso didattico delle tecnologie digitali. I quesiti disciplinari specifici saranno invece parte della prova orale, accessibile a chi otterrà almeno 70/100 nella prova scritta.

Le operazioni di identificazione inizieranno alle 8 per la sessione mattutina e alle ore 13:30 per la sessione pomeridiana. Il turno mattutino è previsto dalle 9 alle 10:40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.

Dove si svolgono le prove scritte

Le prove scritte per i concorsi si tengono nella regione dove il candidato ha fatto domanda, in luoghi stabiliti dagli Uffici Scolastici Regionali, che decidono anche il numero di turni. Le sedi d’esame vengono comunicate almeno 15 giorni prima delle prove, tramite un avviso sul Portale Unico del reclutamento (www.inpa.gov.it) e sui siti degli Uffici Scolastici. I candidati possono trovare le informazioni sulla convocazione nell’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”, seguendo le istruzioni del bando. Questo avviso vale come notifica ufficiale.