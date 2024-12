Concorso Scuola 2024: tutto quello che devi sapere

Oltre 19.000 posti per nuovi docenti e domande aperte fino al 30 dicembre: vediamo i requisiti, le prove e i dettagli del bando per chi aspira a entrare nel mondo dell’insegnamento.

Il Concorso Scuola 2024, parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta una preziosa opportunità per chi desidera iniziare una carriera nell’insegnamento. Dall’11 al 30 dicembre 2024 gli interessati possono inviare la propria candidatura attraverso il portale dedicato Istanze Online.

Oltre a colmare i vuoti nell’organico, questa nuova selezione mira a anche rafforzare il sistema scolastico italiano per affrontare le sfide del futuro. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dichiarato: “L’avvio dei nuovi concorsi segna una tappa fondamentale per rafforzare il sistema scolastico italiano. La selezione rientra nel piano del Governo per l’assunzione di 70.000 docenti entro il 2026: l’obiettivo è garantire agli studenti un’istruzione di qualità e al passo con le sfide del nostro tempo, che sappia sostenere e valorizzare i talenti di ciascuno”.

Il bando prevede un totale di 19.032 posti, suddivisi tra 8.355 cattedre per la scuola primaria e dell’infanzia e 10.677 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Di questi, 4.840 sono riservati al sostegno, confermando l’impegno per una scuola più inclusiva.

Requisiti di accesso e modalità di iscrizione

Il concorso è aperto a chi possiede specifici requisiti:

abilitazione all’insegnamento per tutti gli ordini e gradi di scuola;

per tutti gli ordini e gradi di scuola; per la scuola secondaria , possono partecipare anche coloro che hanno svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque o hanno conseguito i 24 cfu/cfa richiesti;

, possono partecipare anche coloro che hanno svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque o hanno conseguito i 24 cfu/cfa richiesti; i candidati che stanno completando i percorsi abilitanti attivati nell’anno accademico 2023/2024 potranno partecipare con riserva.

attivati nell’anno accademico 2023/2024 potranno partecipare con riserva. per i posti di sostegno è obbligatoria la relativa specializzazione.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma Istanze Online, attiva dalle 14:00 dell’11 dicembre fino alle 23:59 del 30 dicembre 2024.

Le prove del concorso docenti 2024

Il percorso selettivo del Concorso Scuola 2024 prevede tre fasi principali:

Prova scritta computer-based: i candidati affronteranno 50 quesiti a risposta multipla in un tempo massimo di 100 minuti. Questa prova mira a valutare competenze pedagogiche, metodologiche, digitali e linguistiche (in particolare l’inglese). Per accedere alla fase successiva, è necessario ottenere un punteggio minimo di 70/100. Prova orale: i candidati saranno chiamati a dimostrare competenze disciplinari, capacità didattiche e progettuali. Anche in questa fase, è richiesto un punteggio minimo di 70/100 per continuare il percorso, entro un limite massimo pari al triplo dei posti disponibili per ciascuna regione e classe di concorso. Valutazione dei titoli: l’ultima fase riguarda la valutazione del curriculum e dei titoli dei candidati che superano le prove precedenti.

La graduatoria finale sarà determinata sulla base dei punteggi ottenuti e sarà limitata al numero di posti disponibili per ogni classe di concorso e regione.

Un’opportunità per il rilancio della scuola italiana

Con il Concorso PNRR 2 il sistema scolastico italiano punta a valorizzare i nuovi talenti e a garantire una formazione di qualità per le future generazioni. L’investimento in oltre 19.000 nuovi docenti rappresenta una risposta concreta alla carenza di personale e un passo importante verso l’obiettivo di un’istruzione più moderna e inclusiva. Per gli aspiranti docenti, questa è una straordinaria occasione per entrare a far parte del mondo della scuola e contribuire alla crescita culturale e sociale del Paese.