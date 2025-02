Tragedia in Corea del Sud, alunna di otto anni uccisa a scuola

Un tragico evento ha sconvolto la Corea del Sud, dove una studentessa di otto anni è stata uccisa all’interno di una scuola elementare. La principale sospettata è una docente quarantenne del doposcuola, recentemente rientrata da un lungo periodo di congedo per depressione.

La notizia ha generato profondo sgomento in tutto il paese, sollevando serie preoccupazioni sulla sicurezza negli istituti scolastici e sulla gestione della salute mentale nel corpo docente. L’opinione pubblica sudcoreana resta incredula di fronte a questo drammatico fatto di cronaca, che ha portato le autorità a dichiarare il lutto nazionale mentre proseguono le indagini per far luce sulla vicenda.

Dinamica dell’evento

La tragedia si è consumata lunedì pomeriggio nella città di Daejeon, situata a 160 chilometri a sud di Seul. Verso le ore 18:00, dopo la denuncia di scomparsa da parte dei genitori della bambina al termine del doposcuola, le forze dell’ordine hanno rinvenuto al secondo piano dell’istituto l’insegnante quarantenne e la piccola studentessa, entrambe con ferite da taglio.

La bambina, trovata priva di sensi, è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove purtroppo è deceduta poco dopo. L’insegnante, che presentava ferite autoinflitte al collo e a un braccio, è stata ricoverata e successivamente posta in stato di fermo. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l‘omicidio sarebbe avvenuto durante le normali attività post-scolastiche, dove la docente prestava servizio come tutor.

Implicazioni e reazioni

Il tragico evento ha scosso profondamente la nazione, portando il Presidente coreano a richiedere un immediato potenziamento delle misure di sicurezza nelle scuole. Le autorità hanno annunciato la necessità di intensificare i sistemi di videosorveglianza e gli interventi di emergenza negli istituti scolastici.

Il caso ha riacceso il dibattito sulla salute mentale nel corpo docente, considerando che l’insegnante coinvolta aveva alle spalle un lungo periodo di congedo per depressione durato oltre sette anni, durante il quale era stata sottoposta a cure farmacologiche per il controllo degli sbalzi d’umore. La comunità educativa chiede ora maggiore attenzione al supporto psicologico per gli insegnanti e protocolli più rigorosi per il reinserimento lavorativo dopo periodi di congedo per motivi psichiatrici.