Corsi sostegno Indire 30 CFU: quando iniziano? Le novità di Valditara

Corsi sostegno Indire 30 CFU: le parole di Valditara

Ma che fine hanno fatto i corsi sostegno Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) per i 30 CFU? Questa una domanda che si pongono molti docenti dopo che la legge 106/2024 ha introdotto dei percorsi formativi specifici dedicati agli insegnanti precari con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, alla fine di un evento a Mestre, anche di questa situazione: “Bisogna stabilizzare i docenti di sostegno, ma non si può, perché 85mila di questi insegnanti con tre anni di insegnamento, non hanno la specializzazione. Con l’Osservatorio per la Disabilità, intendiamo specializzarne tra i 30 e o 40mila a partire dal 2025“. Il 2025 è quindi l’anno chiave da tenere a mente? Già nelle scorse settimane il Ministero ha precisato che modalità e tempistiche dei corsi di specializzazione da 30 CFU non sono ancora stati definiti.

I dati

Questo progetto sarà inserito in un contesto in cui ci sarà sempre più bisogno di professori di sostegno. Non a caso solo i dati ISTAT dello scorso febbraio e che fanno riferimento all’anno scolastico 2023/2024 segnalano che ci sono circa 338mila studenti disabili o con DSA, mentre i docenti di sostegno sono solo 228mila, di cui 67mila senza specializzazione. Cifre davvero sconfortanti, soprattutto alla luce del fatto che alcuni studenti necessitano dell’insegnante di sostegno per l’intera giornata scolastica e non solo per qualche ora.

Cosa sono i 30 CFU per l’insegnamento?

Ricordiamo che i 30 CFU per l’insegnamento sono crediti formativi universitari che fanno parte dei percorsi abilitanti per l’insegnamento, introdotti dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei professori in Italia. Ci sono a disposizione contesti differenti in cui questi CFU sono applicabili: