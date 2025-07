Licei musicali: l’Orchestra nazionale debutta il 30 ottobre, domande entro il 12 settembre

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lanciato un’iniziativa strategica per la costituzione dell’Orchestra nazionale dei Licei musicali, operativa dall’anno scolastico 2025-2026. Il progetto mira a valorizzare i percorsi formativi e artistici degli studenti dei licei musicali italiani, offrendo opportunità concrete di crescita professionale nel settore musicale.

Per garantire la continuità e solidità dell’iniziativa, è stato rinnovato l’Accordo di rete tra la Direzione generale del MIM e le scuole capofila delle reti regionali, assicurando una struttura organizzativa efficace e duratura.

Il debutto ufficiale e il programma concertistico

Il 30 ottobre 2025 segnerà una data storica per i licei musicali italiani, con il debutto dell’Orchestra nazionale in occasione del Giubileo del Mondo Educativo. L’evento sarà preceduto da una settimana di preparazione collettiva in presenza, fondamentale per la coesione orchestrale.

Il repertorio scelto per il concerto d’esordio riflette l’eccellenza della tradizione musicale europea:

“Farandole” da L’Arlésienne, suite 2 di Georges Bizet

di Georges Bizet “Danza slava op. 46 n. 8” di Antonín Dvořák

di Antonín Dvořák “Ouverture La clemenza di Tito” di Wolfgang Amadeus Mozart

di Wolfgang Amadeus Mozart Il celebre “Va, pensiero” dall’opera Nabucco di Giuseppe Verdi

Questi brani richiedono un livello tecnico avanzato che i candidati dovranno dimostrare durante la selezione.

Le modalità di selezione e candidature

La procedura di candidatura consente ad ogni liceo musicale di presentare al massimo due studenti, indipendentemente dallo strumento praticato. La selezione avviene tramite le scuole capofila delle reti regionali, che si occupano di raccogliere e inoltrare la documentazione necessaria.

I candidati devono presentare una documentazione completa che include la scheda del candidato e la scheda tecnica, accompagnate da un video dimostrativo della durata massima di dieci minuti. Il filmato deve contenere un programma a libera scelta che comprenda almeno uno studio strumentale, elemento fondamentale per valutare le competenze tecniche degli aspiranti orchestrali.

Le scuole capofila regionali dovranno inviare tutto il materiale raccolto all’indirizzo email [email protected] entro il 12 settembre 2025, data oltre la quale non saranno accettate candidature.

I dettagli organizzativi e il comitato tecnico-scientifico

Il decreto direttoriale n. 1826 dell’8 luglio 2025 ha istituito il Comitato tecnico-scientifico (CTS), presieduto dal Maestro Uto Ughi, per garantire l’eccellenza artistica del progetto. La composizione del CTS include esperti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentanti di INDIRE, della Fondazione Uto Ughi, del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica, oltre a delegati delle scuole e musicisti di riconosciuto valore artistico.

Il Comitato ha la responsabilità di definire l’organico orchestrale ottimale, stabilire i criteri di selezione dei giovani musicisti e curare la scelta del repertorio per le future attività concertistiche. Sarà proprio il CTS a valutare definitivamente tutti i candidati.