Debiti scolastici per 1 studente su 5, ma in estate anche i promossi tornano sui libri

Le ripetizioni estive rappresentano ormai una risposta consolidata alle difficoltà scolastiche che molti studenti italiani affrontano durante l’anno. Questo fenomeno coinvolge non soltanto gli studenti che concludono l’anno con insufficienze, ma anche una crescente percentuale di promossi che scelgono di investire il periodo estivo per rafforzare le proprie competenze.

I dati evidenziano che uno studente su cinque termina l’anno scolastico con debiti da recuperare entro settembre, rendendo necessario un supporto supplementare mirato.

I dati e le tendenze dell’estate sui libri

L’Osservatorio Ripetizioni Estive di Ripetizioni.it rivela che il 67% degli studenti con debiti formativi integra i corsi di recupero scolastici con lezioni private, mentre tra i promossi uno su quattro sceglie comunque il supporto: l’11% ha già iniziato le ripetizioni, il 12% prevede di farlo a breve.

Le materie più richieste confermano le tradizionali difficoltà: matematica guida con il 35% delle preferenze, seguita da latino e greco (30%), scienze (29%), italiano (22%) e storia/geografia (12%). Completano il quadro le lingue straniere (10%) e le materie tecniche (5%).

L’investimento economico presenta notevoli variazioni: il costo medio si attesta sui 287 euro per studente, ma il 36% spende meno di 100 euro mentre oltre il 20% supera i 400 euro.

Le strategie di supporto per il successo scolastico

Il timore della bocciatura rappresenta il principale motore che spinge gli studenti verso le ripetizioni estive. La consapevolezza di non riuscire a colmare autonomamente le lacune accumulate durante l’anno scolastico porta molti ragazzi a cercare un supporto professionale mirato.

Le modalità di apprendimento si diversificano: il 24% degli studenti segue lezioni online anche durante le vacanze da località turistiche, mentre il 53% si affida al supporto familiare per la preparazione. Come sottolinea Marco Sbardella, founder di Ripetizioni.it: “La lezione privata è ormai una necessità più che un lusso. Molti studenti, anche se promossi, sanno che senza un supporto mirato rischiano di trovarsi in difficoltà già a ottobre”.

Le implicazioni per il prossimo anno

Il ricorso massiccio alle ripetizioni estive rappresenta un indicatore significativo delle aspettative per il nuovo anno scolastico. Gli studenti che investono tempo e risorse durante l’estate mirano a consolidare basi solide per affrontare con maggiore sicurezza le sfide accademiche future.

Le famiglie italiane considerano sempre più questo supporto didattico come un investimento strategico nel percorso formativo, riconoscendo che un approccio preventivo può evitare difficoltà maggiori durante l’anno. L’obiettivo finale è garantire performance migliori e ridurre il rischio di insufficienze future.