Collaborazione innovativa tra Damiani e IED Torino per la creazione di gioielli Made in Italy

Al via una collaborazione innovativa tra la celebre Maison Damiani e l’Istituto Europeo di Design (IED) di Torino. Questa partnership offre agli studenti del terzo anno in Design del Gioiello e Accessori dell’IED Torino l’opportunità unica di immaginare e progettare i gioielli Damiani del futuro. Il progetto di tesi degli studenti culminerà nella creazione di gioielli Made in Italy che rispecchiano i valori del prestigioso marchio Damiani.

Il processo creativo e tecnico del progetto

Il progetto di tesi si sviluppa in tre fasi principali:

Ricerca concettuale: gli studenti iniziano con un’immersione nella storia e nei valori di Damiani, esplorando come questi possano essere reinterpretati in design moderni. Potrebbero esaminare le collezioni passate di Damiani per trarre ispirazione e comprendere meglio l’identità del brand. Sviluppo tecnico digitale: in questa fase, gli studenti utilizzano strumenti digitali per trasformare le loro idee in progetti concreti. Questo include la modellazione 3D, il rendering e l’utilizzo di software specifici per il design di gioielli, permettendo loro di sperimentare con forme, materiali e tecniche. Storytelling delle collezioni: gli studenti sviluppano una narrazione che accompagna i loro design, collegando i gioielli alle storie, ai valori e all’identità di Damiani. Questo storytelling è cruciale per comunicare il significato e l’emozione dietro ogni pezzo.

Questo progetto annuale permette agli studenti di esplorare e reinterpretare l’essenza di Damiani, mantenendo l’identità stilistica e produttiva del brand.

Giorgio Grassi Damiani, Vice Presidente del Gruppo Damiani, esprime grande entusiasmo per questa collaborazione, sottolineando l’importanza del dialogo e del confronto con le nuove generazioni. La Damiani Academy, istituita per fornire formazione gratuita sul campo, è un altro esempio dell’impegno di Damiani nella formazione di nuovi talenti.

Paola Zini, direttore di IED Torino, evidenzia l’importanza di questa collaborazione in un periodo di crescita dell’industria del lusso e del gioiello. La partnership offre agli studenti l’opportunità di confrontarsi con la maestria artigianale e il savoir-faire di una Maison storica, aprendo la strada a nuove sperimentazioni. Inoltre, il tasso di occupazione dei diplomati nel corso triennale in Design del Gioiello e Accessori IED Torino è stato eccezionalmente alto negli ultimi anni, raggiungendo il 100% nell’anno accademico 2022-2023.

Questa collaborazione tra Damiani e IED Torino rappresenta un ponte tra il mondo dell’istruzione e quello dell’impresa, condividendo conoscenze e competenze in un ambito di eccellenza del Made in Italy.

Storia e Valori di Damiani

Damiani, fondata nel 1924 a Valenza, è rinomata per la sua eccellenza nella gioielleria italiana. La Maison è un simbolo di lusso e design, con un impegno costante verso l’artigianalità e la qualità. I valori fondamentali di Damiani includono l’artigianalità, l’innovazione e la passione per il design unico. Questi valori si riflettono nei progetti degli studenti di IED Torino, che sono chiamati a creare gioielli che non solo rispecchiano l’eredità di Damiani, ma portano anche un tocco contemporaneo e innovativo.

Impatto e Opportunità per gli Studenti

Questa collaborazione offre agli studenti un’esperienza pratica inestimabile, permettendo loro di lavorare a stretto contatto con un marchio di lusso leader. Gli studenti possono applicare le loro competenze in un contesto reale, preparandosi per una carriera nell’industria del gioiello.

Il Ruolo di IED Torino nell’Industria del Gioiello

IED Torino è un istituto di primo piano nel campo del design e della moda, con un forte legame con l’industria. La collaborazione con Damiani rafforza ulteriormente la sua posizione nel settore del gioiello, offrendo agli studenti opportunità uniche e connessioni con il mondo professionale. L’alto tasso di occupazione dei suoi laureati testimonia il successo e l’importanza del corso.