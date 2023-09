Date Prove Invalsi 2024: pubblicato il calendario

Il nuovo anno scolastico è appena iniziato, tra DAD, ritorni in presenza al 100%, preparazione già per gli esami di maturità, si pensa anche alle prove invalsi 2024. Infatti, è stato pubblicato il calendario delle prove invalsi per l’anno scolastico 2023/24. Si partirà il 1° marzo 2024 con le classi quinte delle superiori, i gradi 8, 10 e la primaria. Di seguito tutte le info utili sulle prove e le date da tenere a mente.

Calendario 2024

Studenti quinta superiore (grado 13)

Le scuole possono scegliere in autonomia le date per poter svolgere le prove nel periodo compreso dall’1 al 27 marzo 2024. Le classi campione, invece, partecipano alle rilevazioni nazionali nei giorni 1, 4, 5 e 6 marzo 2024. La sessione suppletiva, in cui svolgono le prove anche i privatisti, va dal 27 maggio al 6 giugno 2024.

Terza media (grado 8)

Le classi di terza media hanno come range per svolgere la prova dal 4 al 30 aprile 2024. Invece, le classi campione, parteciperanno alla rilevazione nazionale nei giorni 4, 5, 8 e 9 aprile 2024. Invece, la sessione suppletiva, in cui svolgono le prove anche i privatisti, va dal 27 maggio al 6 giugno 2024.

Studenti seconda superiore (grado 10)

Gli studenti della seconda superiore potranno svolgere le prove nel periodo compreso tra il 13 e il 31 maggio 2023, secondo quanto scelto dalla scuola in precedenza.Le classi campione, invece, partecipano alle rilevazioni nazionali nei giorni 13, 14 e 15 maggio 2024.

Classi seconde e quinte della primaria (gradi 2 e 5)

Le prove si svolgeranno secondo quanto segue:

Prova di Italiano il 7 maggio (sessione di recupero 14 maggio);

il 7 maggio (sessione di recupero 14 maggio); Prova di Matematica il 9 maggio (sessione di recupero 16 maggio);

il 9 maggio (sessione di recupero 16 maggio); Prova di Inglese (grado 5) il 6 maggio (sessione di recupero 13 maggio)

Il calendario delle prove posticipate della scuola primaria è il seguente: